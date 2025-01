Chủ tịch UBND TPHCM: Xử nghiêm hành vi thăm dò, vận chuyển khoáng sản trái phép

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tiếp tục chủ trì, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng liên quan thực hiện tốt công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố; Thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo chức năng nhiệm vụ của ngành đối với khu vực nằm trong phạm vi thuộc đất dành riêng cho an ninh, khu vực quy hoạch đất an ninh; Tăng cường phối hợp với Công an TPHCM và UBND TP Thủ Đức, quận, huyện kiểm tra, tuần tra ngăn chặn hiệu quả các hoạt động khai thác khoáng sản chưa khai thác; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Công an TPHCM tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra, tuần tra ngăn chặn hiệu quả các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép; Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra nguồn gốc cát san lấp của các dự án.

Khu đô thị biển Cần Giờ. Ảnh: Sở QH-KT TPHCM

Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở ngành, tổ chức có liên quan rà soát, tham mưu UBND TPHCM kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên; Chủ trì, phối hợp, rà soát nguồn cung và nhu cầu sử dụng cát xây dựng, đề xuất đẩy mạnh các giải pháp tăng cường cung cấp, sử dụng vật liệu có sẵn thay thế cát tự nhiên….

THANH HIỀN