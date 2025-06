Long An từng bước khẳng định Chỉ số Xanh

Dù mới triển khai nhưng nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tỉnh Long An được xếp thứ 6 toàn quốc năm 2024 về Chỉ số Xanh, tăng 6 bậc so với năm 2023; đứng thứ 2 khu vực ĐBSCL. Qua đó cho thấy, Long An đang từng bước khẳng định trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về Chỉ số Xanh.

Khu xử lý nước thải tập trung tại KCN Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Cải thiện Chỉ số Xanh cấp tỉnh

PGI (Provincial Green Index - Chỉ số Xanh cấp tỉnh) là công cụ do Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng nhằm đánh giá mức độ thân thiện với môi trường trong phát triển kinh tế của các địa phương. Chỉ số này bao gồm các trụ cột chính phản ánh mức độ giảm thiểu ô nhiễm và ứng phó với biến đổi khí hậu, tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, vai trò điều hành của chính quyền trong bảo vệ môi trường và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thân thiện với môi trường.

Xác định nâng cao chỉ số PGI là mục tiêu quan trọng nhằm hướng đến mô hình phát triển bền vững, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch số 3265/KH-UBND ngày 6-11-2024 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PGI giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở NN-MT Long An, năm 2024, PGI của tỉnh đạt 27,56 điểm, tăng 4,49 điểm so với năm 2023. Trong đó, chỉ số giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu đạt 7,5 điểm, tăng 0,35 điểm; chỉ số đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn môi trường tối thiểu đạt 7,62 điểm, tăng 0,6 điểm; chỉ số vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường tăng 0,8 điểm, đạt 4,86 điểm. Riêng chỉ số chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường tăng mạnh nhất, đạt 7,58 điểm, tăng 1,74 điểm so với năm 2023.

Không chỉ cải thiện về điểm số, PGI năm 2024 của tỉnh Long An còn phản ánh những chuyển biến thực chất từ tư duy đến hành động, từ sự chủ động của chính quyền đến nỗ lực thích nghi của doanh nghiệp và người dân. Cũng theo ông Nguyễn Tân Thuấn, tuy đạt những thành quả đáng khích lệ, nhưng hành trình phát triển xanh của tỉnh vẫn còn không ít thử thách cần vượt qua. Cụ thể, hiện vẫn còn 3 cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung: CCN Đức Hòa Hạ và CCN Đức Hòa Đông đang chỉnh trang; CCN Hoàng Gia. Đây là những “điểm nghẽn” đối với mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững và đang được tỉnh Long An tập trung tháo gỡ.

Ngoài ra, vấn đề xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng là một thách thức đối với Long An. Dù lượng rác phát sinh ngày càng tăng nhưng tỉnh vẫn chưa có nhà máy xử lý công nghệ cao đủ năng lực xử lý, phải phụ thuộc một phần vào TPHCM. Trong khi đó, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải còn gặp khó khăn do vướng cơ chế, chính sách; phần lớn doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn chưa có định hướng rõ ràng trong chuyển đổi công nghệ, áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn…

Hướng tới phát thải ròng bằng 0

Theo ông Nguyễn Tân Thuấn, năm 2025, tỉnh Long An xác định cải thiện PGI không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là chiến lược phát triển toàn diện, lâu dài. Vì vậy, tỉnh đã đề ra một số nhóm giải pháp trọng tâm để vừa giữ vững vị trí tốp đầu cả nước, vừa từng bước hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trước tiên là quán triệt tuyên truyền trong hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức về tăng trưởng và phát triển xanh hướng tới giảm thiểu phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Thứ hai, xử lý triệt để các điểm đen ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp đang hoạt động có lộ trình chuyển đổi, áp dụng công nghệ hiện đại để giảm phát thải; hạn chế tiếp nhận dự án đầu tư đối với các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; ưu tiên tiếp nhận các ngành nghề hạn chế phát thải, thân thiện với môi trường. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nước thải đô thị.

Thứ ba là điều tra, khảo sát hiện trạng công nghệ sản xuất, có lộ trình phù hợp chuyển đổi hoặc thay thế công nghệ lạc hậu phát thải nhiều khí nhà kính sang công nghệ thân thiện với môi trường; thực hiện điều tra, kiểm kê phát thải khí nhà kính; thực hiện các chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trên địa bàn tỉnh. Thứ tư là xây dựng mô hình thí điểm khu công nghiệp xanh, tập trung thu hút các loại hình dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh; xây dựng hạ tầng đô thị xanh. Thứ năm, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; sử dụng tiết kiệm tài nguyên, sử dụng nguồn nguyên liệu, năng lượng thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Tân Thuấn chia sẻ, thời gian tới, ngành NN-MT tỉnh Long An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai đồng bộ các giải pháp; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, xử lý triệt để các nguồn gây ô nhiễm; thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và xử lý chất thải cũng như chuẩn bị nền tảng cho việc tham gia thị trường tín chỉ carbon. Với những nỗ lực cũng như kết quả đạt được, Long An đang khẳng định vai trò là một trong những địa phương tiên phong của khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung trong phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững. Long An sẽ từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn cho cả vùng và cả nước.

ĐĂNG NGUYÊN