Chưa dừng đà giảm, giá vàng miếng SJC lùi về 120 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 10 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 117 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 118 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty SJC giữ giá giao dịch hôm qua ở mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giữ giá giao dịch hôm qua ở mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm 500.000 đồng chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán, giao dịch ở mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 114,5 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 22-5 xuống còn 3.294,7 USD/ounce, giảm 18,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 10 giờ 10 phút ngày 23-5 (giờ Việt Nam) lên 3.299,6 USD, tăng 5 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 104 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16 triệu đồng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,5-13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ do đồng USD tăng giá. Ngoài ra, nhà phân tích Jim Wycoff của Công ty kinh doanh kim loại quý Kitco Metals cũng cho rằng, mặc dù gặp áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau khi thị trường vàng phục hồi mạnh thời gian qua nhưng thị trường trái phiếu toàn cầu bất ổn vẫn hỗ trợ tích cực cho thị trường vàng. Hiện thị trường vàng đang chờ đợi các thỏa thuận thương mại Mỹ dự kiến công bố trong những tuần tới, để rõ hơn hướng đi của giá vàng trong thời gian tới.

NHUNG NGUYỄN