Chuẩn bị đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội

Theo kế hoạch, trưa 12-12, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc sẽ hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Quang cảnh Sân bay quốc tế Nội Bài chuẩn bị đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc. Clip: QUANG PHÚC - ĐỖ TRUNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, tại Sân bay quốc tế Nội Bài có khoảng 60 phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế có mặt từ sớm, chuẩn bị tác nghiệp. An ninh sân bay được siết chặt. Các lực lượng, bộ phận phục vụ Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc ở khu vực sân bay sẵn sàng phục vụ.

Các phóng viên chuẩn bị tác nghiệp ở Sân bay Nội Bài. Ảnh: QUANG PHÚC

Phía ngoài khu vực sân bay, đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam và Trung Quốc (cán bộ, người lao động, lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam), vẫy cờ hai nước cùng các băng rôn khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân đến thăm Việt Nam”, “Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi trường tồn”…

Quang cảnh bên ngoài Sân bay Nội Bài. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh ở Sân bay Nội Bài. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh ở Sân bay Nội Bài. Ảnh: QUANG PHÚC

Dọc đường Trần Duy Hưng (nơi theo dự kiến đoàn xe sẽ đi qua), từ 6 giờ sáng, lực lượng an ninh gồm công an và lực lượng bảo vệ trật tự cơ sở có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên toàn tuyến đường. Tới 11 giờ cùng ngày, người dân di chuyển trên tuyến đường Trần Duy Hưng bình thường, lực lượng chức năng cho biết, khoảng hơn 12 giờ trưa sẽ tiến hành hạn chế phương tiện. Suốt dọc 2 bên tuyến đường Láng lên tới đường Võ Chí Công và cầu Nhật Tân, lực lượng công an, quân đội và dân phòng đã giăng dây dọc 2 bên đường. Các hàng quán và điểm đỗ xe 2 bên đường được yêu cầu thu dọn lại, hạn chế người qua lại để bảo đảm an toàn giao thông cho đoàn xe qua.

Lực lượng chức năng đang làm công tác đảm bảo an ninh tại đường Trần Duy Hưng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trên đường Láng, đoạn rẽ vào làng Cót. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Lực lượng an ninh kiểm tra trên đường Láng. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Đoàn xe chuẩn bị đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc ở Sân bay Nội Bài. Clip: QUANG PHÚC

TRẦN BÌNH – QUỐC KHÁNH – ĐỖ TRUNG