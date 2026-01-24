Chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý quyên góp 2,3 tỷ đồng chăm lo tết

Ngày 24-1, tại khu Hồ Bán Nguyệt thuộc Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TPHCM, đã diễn ra chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21; nhằm kêu gọi cộng đồng cùng đi bộ rèn luyện sức khoẻ và vận động quyên góp gây quỹ chăm lo tết cho người nghèo.

Chương trình do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp UBND các phường: Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã: Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức. Năm nay, chương trình có sự tham gia của 7.000 người đi bộ trên lộ trình dài 2,1km.

Tham gia đi bộ năm thứ 4, ông Nguyễn Đức Mạnh, ngụ phường Tân Mỹ, cho biết, mỗi dịp giáp tết, ông đều theo dõi công tác tổ chức chương trình đi bộ để đăng ký tham gia. Đi bộ để rèn luyện sức khoẻ là việc ông làm hàng ngày nhưng đi bộ để chăm lo cho bà con khó khăn thì không phải khi nào cũng có dịp. Qua lần đầu tham gia, các năm sau, ông Mạnh còn kêu gọi cả bạn bè, người thân tham gia, nhờ đó chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý cũng trở thành dịp gặp gỡ, giao lưu thường niên của gia đình ông.

Các vận động viên hào hứng tham gia chương trình đi bộ

Gắn bó với chương trình qua nhiều năm, bà Lê Thị Hồng, cư ngụ tại phường Tân Hưng, bày tỏ: “Với tôi, chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý là dịp để bản thân tự nhắc mình sống chậm lại và nghĩ nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh. Mỗi bước đi trong chương trình mang theo sự sẻ chia, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho những gia đình còn nhiều khó khăn. Chính ý nghĩa nhân văn đó đã khiến tôi và người thân luôn sắp xếp thời gian để cùng tham gia, như một thói quen đẹp mỗi dịp Tết đến”.

Đông đảo học sinh tham gia đi bộ

Chia sẻ tại chương trình, ông Albert Ting, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Đinh Thiện Lý cho biết, suốt 21 năm qua, mỗi độ xuân về, chương trình lại trở thành dịp để cộng đồng cùng hướng sự quan tâm đến người nghèo. “Qua chương trình đi bộ thiện nguyện hôm nay, chúng ta lại có thêm điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người dân đón tết vui vẻ, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Albert Ting nói và khẳng định sẽ thực hiện vai trò giám sát và điều phối, đảm bảo mọi đóng góp được sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả nhất cho phúc lợi xã hội; góp phần thực hiện hoá khát vọng xây dựng thành phố nhân ái và đáng sống.

Chương trình đi bộ lần thứ 21 quyên góp được hơn 2,3 tỷ đồng

Với số tiền 2,3 tỷ đồng quyên góp được từ chương trình đi bộ, Ban tổ chức phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” các địa phương như sau: phường Tân Mỹ 320 triệu đồng; phường Tân Hưng 270 triệu đồng; phường Phú Thuận 270 triệu đồng; phường Bình Đông 200 triệu đồng. Quỹ vì người nghè xã Nhà Bè 300 triệu đồng; xã Bình Chánh 200 triệu đồng; xã Bình Hưng 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Chung Một Tấm Lòng của Đài HTV được phân bổ 100 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ Tài năng Thể thao TPHCM 70 triệu đồng.

Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm khu vực Phú Mỹ Hưng (Công ty Cổ phần Viễn thông ACT) cùng Phó Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND TPHCM Nguyễn Minh Nhựt và ông Gary, Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng trao kỷ niệm chương đến các đơn vị tài trợ

Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn các đơn vị hỗ trợ chương trình

Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý được khởi xướng từ năm 2006, đến năm 2008 chính quyền địa phương chính thức tham gia, phối hợp cùng Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng trong công tác tổ chức chương trình, cùng vận động người tham gia đi bộ và vận động quyên góp.

Trải qua hơn 21 năm, chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn góp phần hình thành nên một nét văn hóa đẹp của vùng đất phía Nam Thành phố - văn hóa thiện nguyện cộng đồng, nơi tinh thần sẻ chia được duy trì qua từng mùa xuân, để hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn đón tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý thu hút nhiều người nước ngoài tham gia

Qua 21 lần tổ chức, chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý đã thu hút hơn 246.000 lượt người tham gia, vận động được trên 53 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Toàn bộ số tiền quyên góp được chuyển đến Quỹ “Vì người nghèo” các phường, xã tại địa phương để triển khai nhiều chương trình thiết thực như: xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chống dột, nâng nền, hỗ trợ vốn sinh kế, trao tặng phương tiện mưu sinh… Bên cạnh đó, chương trình còn đóng góp cho Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV), Quỹ “Bảo trợ tài năng thể thao” của Sở VH-TT TPHCM cùng một số quỹ xã hội khác.

Các em học sinh Trường Đinh Thiện Lý biểu diễn văn nghệ tại chương trình

*Các đơn vị tài trợ và đồng hành với chương trình gồm:

Tài trợ bạc: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng.

Tài trợ đồng: Công ty Cổ phần Viễn thông ACT, Trung tâm Thương mại Crescent Mall

Đơn vị hỗ trợ: Công ty TNHH MTV TM – DV Cuộc Sống Mới (New Life), Công ty TNHH Kim loại Tacheng, Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam (Nhãn hàng Revive), Phòng khám Quốc tế CarePlus – Công ty TNHH CityClinic Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ Hưng Thái (ứng dụng Livin PMH).

Chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 thu hút khoảng 7.000 người tham gia

Chương trình đi bộ bắt đầu từ năm 2003 nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và thông xe giai đoạn 2 Đại lộ Nguyễn Văn Linh với tên gọi là “Giải Việt dã Phú Mỹ Hưng” đã thu hút hơn 4.000 người tham gia. Ngày 8-1-2006 chương trình được tổ chức với tên gọi “Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting” theo tên ông Lawrence S. Ting - cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Asia Holdings (trước đây là Tập đoàn CT&D), nhằm tưởng nhớ và tri ân người có công trong việc xây dựng và phát triển khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đến năm 2023, chương trình được đổi tên thành Chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý.

BẢO HÂN