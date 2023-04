Chuyển 10 hồ sơ liên quan sai phạm đất đai tại Phú Quốc sang cơ quan điều tra

Buông lỏng quản lý đất đai

Trong thời kỳ thanh tra, từ năm 2018 tới nay, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đất dự án, đất rừng trên địa bàn TP Phú Quốc có biểu hiện buông lỏng, sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, UBND 8 xã, phường chưa kịp thời cập nhật, chỉnh lý thông tin biến động thửa đất, chủ sử dụng, mục đích sử dụng đất thực hiện trên hồ sơ địa chính bản giấy; việc thực hiện thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là CNQSDĐ) hồ sơ trễ hạn so với thời gian quy định; việc UBND xã Cửa Cạn xét duyệt nguồn gốc đất không đúng thực tế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong xét duyệt nguồn gốc đất, cấp giấy CNQSDĐ đối với 10 hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ của cá nhân.

UBND các xã, phường An Thới, Cửa Cạn, Gành Dầu, Hàm Ninh, Dương Đông, Dương Tơ thực hiện trách nhiệm quản lý đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn quản lý chưa chặt chẽ, để xảy ra 744 trường hợp chiếm đất, xây dựng nhà ở trái pháp luật, nhưng không có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, trong đó có những khu vực vi phạm phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND phường An Thới tự ý cho 8 hộ gia đình, cá nhân thuê diện tích 823m2 đất do Nhà nước quản lý; cho 4 hộ dân mượn đất diện tích 2.330m2; tự ý giao đất cho 2 hộ gia đình cán bộ, công chức phường diện tích 220m2 theo chủ trương Ban Thường vụ phường An Thới là sai quy định; tự ý thu tiền cho thuê đất đưa vào cân đối ngân sách phường số tiền trên 1,532 tỷ đồng…

Phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan

Kết luận Thanh tra chỉ rõ, UBND, Đội trật tự xây dựng TP Phú Quốc để tồn đọng, chưa tổ chức thi hành dứt điểm 155/216 quyết định xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự đô thị.

UBND các xã, phường quản lý địa bàn buông lỏng quản lý, để hình thành 202 khu phân lô có xây dựng đường bê tông diện tích gần 30ha. Qua kiểm tra thực tế 67/202 khu, phát hiện có 333 căn nhà xây dựng kiên cố đang tồn tại và xây dựng nhà ở tự phát; UBND các phường An Thới, Dương Đông và xã Gành Dầu không kịp thời phát hiện, xử lý đối với 39/49 trường hợp xây dựng nhà ở vi phạm về xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích.

Về quản đất rừng, kết luận Thanh tra nêu, Vườn Quốc gia Phú Quốc không chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, đo đạc xác định diện tích thực tế đang quản lý để kịp thời báo cáo cơ quan thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp; không thực hiện các thủ tục điều chỉnh, đăng ký bổ sung quyền sử dụng đất thuộc Vườn Quốc gia quản lý; đối với diện tích đất rừng hiện nay được đưa ra khỏi ranh rừng đặc dụng, trong quá trình quản lý từ năm 2001 - 2021, Vườn Quốc gia để xảy ra hiện trạng 1.092,73ha có người dân đang sử dụng, nhưng không xác định được quá trình sử dụng, diện tích, thời điểm sử dụng đất của từng hộ dân; chưa kiên quyết trong việc tổ chức thực hiện quyết định xử phạt hành chính thuộc thẩm quyền, để tồn đọng 55 quyết định xử phạt hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

Với những sai phạm nêu trên, Kết luận Thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu, đối với tập thể thì giao Sở Nội vụ, UBND TP Phú Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm điểm về những khuyết điểm, sai phạm như đã nêu theo quy định.

Đối với cá nhân, giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở NN-PTNT, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân có liên quan về những khuyết điểm, sai phạm như đã nêu theo quy định.

Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật 10 hồ sơ xét duyệt nguồn gốc, cấp giấy CNQSDĐ lần đầu tại xã Cửa Cạn. Ngoài ra, chuyển hồ sơ 3 vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong quản lý nhà nước về đất đai để việc bao chiếm, xây dựng nhà trái phép trên đất Nhà nước quản lý, xây dựng trái phép trên đất rừng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.