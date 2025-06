Khán giả mãn nhãn với đêm pháo hoa “Phát triển bền vững” tại DIFF 2025

Đến dự đêm thi có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Mở màn cuộc thi, đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha khuấy động sông Hàn bằng bản rock concert sống động với Rock You Like A Hurricane, cuốn người xem vào “cơn lốc” ánh sáng và âm nhạc.

Ngay khi khán giả tưởng như đã nắm bắt được "mạch" của phần trình diễn, đội thi bất ngờ chuyển "tông". Giai điệu du dương của Thương quá Việt Nam vang lên, những cánh chim ánh sáng tung bay trên nền trời, và những loạt pháo hiệu ứng “nắng lên” lan tỏa đầy cảm xúc. Một thông điệp sâu sắc về tình yêu thiên nhiên, về tương lai xanh bắt đầu được kể, chậm rãi và đầy suy ngẫm.

Phần sau là một bản giao hưởng cảm xúc khi Lusitana Paixão, Rio Favo de Mel hay thậm chí cả đoạn nhạc trích từ Lacrimosa (Mozart) được phối lại, đẩy cao trào lên đến đỉnh điểm. Những hiệu ứng pháo hoa đặc trưng như sao chổi, thác ánh sáng, pháo núi lửa… lần lượt vẽ lên bầu trời một thế giới ánh sáng sống động, vừa hùng tráng vừa tinh tế.

Điểm nổi bật là tính “động” trong trình diễn khi loạt pháo liên hoàn kết thúc bằng chớp titanium rực sáng, tạo hiệu ứng “mưa ánh sáng” mãn nhãn. Toàn bộ tiết mục như lời tôn vinh vẻ đẹp hùng tráng của thiên nhiên và kêu gọi hành động bảo vệ hành tinh xanh.

Màn trình diễn của đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khi đó, đội Pyrotex Fireworx đến từ Vương quốc Anh chọn cách khơi gợi sự đồng cảm, kết nối giữa con người – thiên nhiên – cộng đồng.

Đội trở lại sông Hàn với phần trình diễn được ví như bản hòa nhạc điện ảnh thấm đẫm chất thơ mang tên Sóng cảm xúc. Với khoảng 8.000 quả pháo được thiết kế riêng biệt, từng chương trong màn thi là một bản nhạc gối đầu, dẫn dắt người xem từ nhẹ nhàng, lãng mạn đến phấn khích và thăng hoa.

Phần mở đầu là không gian trầm lắng, như bản tình ca viết giữa lòng đại dương sâu thẳm. Nhưng rồi bất ngờ tăng tốc với chuỗi nhạc nền điện ảnh quen thuộc từ loạt phim 007 – James Bond, đưa người xem bước vào thế giới hành động kịch tính. Ngay sau đó, không khí lại chuyển sang vui tươi, gần gũi với loạt ca khúc Việt như Người hãy quên em đi (Mỹ Tâm), Nơi này có anh (Sơn Tùng M-TP) khiến cả khán đài vỡ òa, bất ngờ thích thú.

Cao trào khép lại bằng các bản hit bất hủ như Canto Della Terra, Live and Let Die, Dancing Queen, Future World Music… tất cả hòa quyện trong một bản giao hưởng pháo hoa đầy mê hoặc.

Ca khúc “Ngẫu hứng bài chòi” với phần trình diễn của ca sĩ Tố My, Rapper Nam Sơn, Vũ đoàn Trưng Vương, Vũ đoàn MTE

Cùng với những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, khán giả còn đắm chìm trong chương trình nghệ thuật hoành tráng, được dàn dựng công phu, khuấy động bầu không khí bên sông Hàn như: ca khúc Ngẫu hứng bài chòi của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển với phần trình diễn của ca sĩ Tố My, Rapper Nam Sơn, Vũ đoàn Trưng Vương, Vũ đoàn MTE; các ca khúc Thủy Thần, Mây và núi thể hiện bởi ca sĩ Đông Hùng, ca sĩ Hồng Minh; Saxophone Phạm Tài cùng Vũ đoàn Trưng Vương, và Vũ đoàn MTE đưa du khách vào không gian âm nhạc trẻ trung, vui nhộn với ca khúc Feel it still; khuấy đảo sân khấu với ca khúc Training Season do Lâm Bảo Ngọc và các nghệ sĩ từ Vũ đoàn Trưng Vương, Vũ đoàn MTE trình bày.

>>> Một số hình ảnh pháo hoa của đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha. Ảnh: XUÂN QUỲNH

>>> Một số hình ảnh pháo hoa của đội Pyrotex Fireworx đến từ Vương quốc Anh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

