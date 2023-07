Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines giảm sàn vì bị hạn chế giao dịch

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 6-7 trước áp lực bán mạnh của nhà đầu tư khiến chìm trong sắc đỏ. Trong đó, khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng gần 314 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực cho thị trường khiến đà giảm lan rộng là cổ phiếu VND (Công ty Chứng khoán VNDirect) bị bán tháo với số lượng cổ phiếu cao kỷ lục gần 106 triệu đơn vị khiến cổ phiếu này có thời điểm nằm sàn. Mặc dù chốt phiên, VND đã thoát sàn nhưng vẫn giảm 6,5% xuống 18.050 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, cổ phiếu HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines) cũng bị nhà đầu tư bán tháo nên chốt phiên đã giảm kịch sàn xuống còn 13.300 đồng/cổ phiếu và trắng bên mua. Nguyên nhân là do HOSE vừa có quyết định chuyển cổ phiếu HVN từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 12-7-2023 do Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn cũng giảm mạnh từ 1 đến gần 3% góp phần kéo VN-Index giảm sâu là VCB, VPB, STB, MBB, TCB, VIB, ACB, HDB…

Nhiều cổ phiếu xây dựng và bất động sản cũng giảm từ 2-6% như: PDR, DIG, NLG, CII, QCG, EVG, TGG, LGL, HPX, CIG, PTL, TTB…

Nhóm cổ phiếu chứng khoán ngoài VND thì nhiều cổ phiếu khác cũng chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, vài cổ phiếu chứng khoán hiếm hoi vẫn giữ được sắc xanh như SSI, VCI, MBS, HCM, BSI… trong đó VCI tăng 2,4%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,4 điểm (0,74%) còn 1.126 điểm với 339 mã giảm, 94 mã tăng và 75 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,76 điểm (1,21%) với 138 mã giảm, 44 mã tăng và 150 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh với tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường lên đến gần 21.190 tỷ đồng.