Cơ quan điều tra kê biên 2 tài sản trên 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8-11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về 2 vụ án mà dư luận đang quan tâm là vụ án Hoàng Hường và Ngân 98.

Về vụ án Hoàng Hường, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, tháng 10, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng.

Qua mở rộng điều tra, ngày 27-10, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993), cùng tội danh là "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", với hành vi giúp sức cho Hoàng Hường che giấu doanh thu. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường ước tính trị giá là trên 300 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: QUANG PHÚC

Về vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) và Lương Bằng Quang, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can để điều tra về các hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "đưa hối lộ"; "môi giới hối lộ". Hiện, vụ án đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ.

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu về các giải pháp để hạn chế hàng giả, hàng nhái trên thị trường thương mại điện tử (TMĐT).

Năm 2025, thị trường TMĐT phát triển 25-27%, rất cao, là kênh quan trọng để đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, vẫn còn hàng giả, hàng nhái, hàng gian, hàng kém chất lượng trà trộn, xuất hiện trên thị trường TMĐT.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện chúng ta đã có các quy định về pháp luật, có lực lượng để quản lý việc mua bán hàng hóa qua kênh TMĐT, Luật TMĐT cũng đang được Quốc hội xem xét thông qua; lực lượng chức năng cũng đã tổ chức các đợt kiểm tra.

"Vấn đề ở đây là trách nhiệm của chủ sàn TMĐT, phải bảo đảm hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng hàng hóa. Trong trường hợp phát hiện hàng giả, hàng nhái thì trong vòng 24 giờ sẽ dỡ bỏ gian hàng của chủ sàn đó", ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu. Ông cũng cho rằng, cần tấn công mạnh vào các kho hàng để phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, các giải pháp này sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới.

PHAN THẢO