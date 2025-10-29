Vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường: Khởi tố thêm 1 bị can

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can.

Tối 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông tin, liên quan vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” do Hoàng Thị Hường thành lập, điều hành doanh nghiệp trên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Tường An. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C01) đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án trên, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường).

Trên cơ sở điều tra, tài liệu ban đầu thu thập được, cơ quan chức năng xác định Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Theo cáo buộc, từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG