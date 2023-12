Cơ trưởng hàng không cùng bạn gái điều hành đường dây mại dâm

Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây phục vụ mại dâm tại các căn hộ cao cấp, với giá bán dâm hàng chục triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối với Nguyễn Trần Cao Nguyên (sinh năm 1982), hiện là phi công (cơ trưởng) của một hãng hàng không; Nguyễn Thị Ly (hay gọi là Quạ, sinh năm 1982) và Huỳnh Lê Bảo Yến (sinh năm 1994) về hành vi “Chứa mại dâm”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM phát hiện nhóm đối tượng chứa mại dâm theo mô hình mới, dịch chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và bán dâm lên căn hộ chung cư cao cấp.

Phòng PC02 đã xác định nhóm tổ chức gồm: Nguyên Ly, Yến và Võ Thị Minh Thùy (sinh năm 1990).

Tối 25-12, Phòng PC02 cùng Công an quận 1, Công an phường Bến Nghé bắt quả tang Ly, Yến tổ chức môi giới cho 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 căn hộ trong khu dân cư ở quận 1.

Công an lấy lời khai các đối tượng

Qua làm việc, Ly và Nguyên khai nhận sau khi đóng cửa nhà hàng ở quận 1, Ly và bạn trai là Nguyên dịch chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và bán dâm khi khách có nhu cầu lên 2 căn hộ của người bạn cho mượn.

Sau đó, Ly và Nguyên quản lý, phục vụ ăn uống phục vụ gái bán dâm tại chỗ cho khách để tăng thu nhập. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì được phục vụ tại các phòng trong căn hộ, giá bán dâm dao động từ hàng chục triệu đồng đến vài ngàn USD cho một lần quan hệ tình dục.

Để hoạt động, Ly liên kết với Thùy tìm kiếm gái bán dâm để ăn chia; kêu Yến phục vụ khách ăn uống và ghi sổ các lần khách quan hệ tình dục.

Ngoài việc chứa mại dâm, Ly còn khai nhận môi giới phụ nữ bán dâm cho các đại gia qua một số người nổi tiếng tại ở nhiều tỉnh thành, như Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang và TPHCM.

Riêng Thùy đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu Thùy sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng. Công an hiện đang mở rộng chuyên án, kêu gọi những ai đồng phạm, giúp sức cho Ly đến trụ sở Phòng PC02 Công an TPHCM số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 đầu thú và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

CHÍ THẠCH