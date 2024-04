Kết luận thanh tra tại quận Bình Tân: Đề xuất chuyển 3 cá nhân liên quan đến chứng chỉ hành nghề xây dựng sang cơ quan điều tra

Còn tồn tại nhiều công trình xây dựng trái phép

Theo Thanh tra TPHCM, trong quản lý trật tự đô thị, UBND quận Bình Tân đã chấn chỉnh được nhiều khu vực buôn bán tự phát, song việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lập, điều chỉnh đề án sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết chưa sâu sát, chưa có đề án trình UBND TPHCM phê duyệt.

Quận Bình Tân có 488 địa chỉ nhà đất công. Qua thanh tra, Thanh tra TPHCM cho rằng quận này còn để 40 đơn vị sự nghiệp công lập và 2 địa chỉ của Trung tâm VH-TDTT quận sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà chưa được UBND TPHCM phê duyệt đề án. Trong khi đó, báo cáo thành phố chưa đúng diện tích trong quy hoạch đối với khu đất tại địa chỉ 175A Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo; chưa báo cáo và chưa được UBND TPHCM chấp thuận việc dừng cho thuê đối với 4 mặt bằng tại phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, An Lạc. Áp dụng đơn giá cho thuê của chứng thư thẩm định giá đối với tài sản thẩm định có diện tích lớn để ký nhiều hợp đồng cho thuê mặt bằng với diện tích nhỏ hơn tại cùng 1 địa chỉ là làm giảm đơn giá thuê của tài sản.

Còn 10 địa chỉ sử dụng chưa hết công năng, giảm hiệu quả khai thác tài sản, không đảm bảo vệ sinh môi trường và 3 địa chỉ nhà đất cần báo cáo, đề xuất lại để cơ quan chức năng chỉ đạo rà soát, trình UBND TPHCM xem xét, có chỉ đạo.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy, phòng Tài chính - Kế hoạch quận không ký hợp đồng thuê nhà, không ký phụ lục gia hạn đối với hợp đồng đã hết hạn; hợp đồng đơn giá 0 đồng/tháng đối với các trường hợp nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà ở, đất có nguồn gốc tự chia tách khuôn viên, sang những đất ở trong khuôn viên nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước. Đồng thời chưa đôn đốc thu, nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính, còn tồn đọng chưa thu được gần 189 triệu đồng.

Về quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, Thanh tra TPHCM chỉ ra một số trường hợp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà chưa đầy đủ về trình tự thủ tục. Trong đó, có 3 công trình trong khu quy hoạch 1/500 cấp phép không đúng quy hoạch, sai nhà mẫu được phê duyệt. Có 35 công ty thiết kế, kiểm định không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá biệt, có 3 cá nhân sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, có dấu hiệu vi phạm hình sự, cần chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Ngoài ra, có 79 công trình tại phường Tân Tạo, 1 công trình là biệt thự xây trái phép trên đất trồng cây lâu năm và 1 công trình vị trí đất bên hông cầu An Lạc cùng trên địa bàn phường An Lạc chưa được tháo dỡ dứt điểm. Còn 9 trường hợp phát hiện chậm dẫn đến quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Những hạn chế, sai sót này, trách nhiệm thuộc về Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch, Trưởng phòng TN-MT; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp sử dụng nhà đất công và các cá nhân có liên quan qua các thời kỳ có địa chỉ nhà, đất nêu trên; Đội Thanh tra địa bàn, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị. Trách nhiệm quản lý địa bàn thuộc về Chủ tịch UBND các phường có liên quan; Phó Chủ tịch UBND quận được giao phụ trách và Chủ tịch UBND quận thời kỳ có liên quan trong trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Không đánh giá năng lực hoạt động của đơn vị tư vấn trong thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch của nhiều dự án

Về thanh tra công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng của UBND quận Bình Tân trong thời kỳ 2015-2022, theo Thanh tra TPHCM, Phòng Quản lý đô thị quận đã thực hiện không đúng quy định về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, thiếu nhiều tài liệu dẫn đến không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu cho Thanh tra TPHCM. Không tham mưu cho lãnh đạo UBND quận chỉ đạo UBND các phường thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với 2 hồ sơ Đồ án Quy hoạch phân khu là đồ án Tây Bình Trị Đông và Ngã ba An Lạc. Đồng thời chưa đảm bảo trình tự, thủ tục lập hồ sơ nhiệm vụ đối với 2 đồ án trên.

Phòng này cũng không đánh giá năng lực hoạt động của đơn vị tư vấn trong thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch của dự án Khang Phúc, dự án Phú Tân, dự án Khang An; chậm ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng dự án Thịnh Phát, dự án 561 KDV và dự án Khang An. Bên cạnh đó, phòng Quản lý đô thị cũng không tham mưu UBND quận thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý. Chậm ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án Phú Tân tới 185 ngày; chậm thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với dự án Khang An.

Cũng theo Thanh tra TPHCM, phòng Quản lý đô thị còn sai sót trong cấp giấy phép xây dựng, qua kiểm tra ngẫu nhiên 535/4.713 hồ sơ công trình khởi công trong năm 2021, 2022, phát hiện một số hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng mới từ 3 tầng trở lên hoạch tổng diện tích sàn từ 250m2 trở lên và 39 hồ sơ đề nghị cấp phép cải tạo, sửa chữa nâng tầng, có thay đổi kết cấu chịu lực, còn thiếu bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức và cá nhân tham gia thiết kế, kiểm định móng, kết cấu công trình. Có 1 công trình cấp phép xây dựng 2 cầu thang, qua kiểm tra hiện trạng có dấu hiệu chia làm 2 căn và cấp 2 giấy phép đối với 1 công trình. Có 3 công trình trong khu quy hoạch 1/500 có mẫu nhà được duyệt nhưng cấp phép xây dựng sai so với mẫu đã được duyệt.

Qua kiểm tra hiện trạng ngẫu nhiên 93 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng, phát hiện 9 công trình sử dụng tấm lấy sáng che thêm sân trước, sân sau, sân thượng và 2 công trình xây dựng thêm hàng rào, cửa cổng không có trong giấy phép.

Về xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, qua kiểm tra 81 trường hợp xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2021, 2022 phát hiện có 3 trường hợp không áp dụng tình tiết tăng nặng đối với các trường hợp phải áp dụng tình tiết tăng nặng; 4 trường hợp áp dụng sai điều khoản thi hành xử phạt và 1 trường hợp áp dụng điều khoản xử phạt không đúng đối tượng. Có 6 trường hợp không xử phạt nhà thầu thi công dù theo quy định phải xử phạt; 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của năm 2021 vẫn chưa thực hiện, dẫn đến cả 2 năm còn 17 công trình có vi phạm nhưng còn tồn tại.

Đối với các hạn chế, thiếu sót trên, Chánh Thanh tra TPHCM kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND quận Bình Tân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ.

PHƯƠNG UYÊN