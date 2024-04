Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ "dỏm"

Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã quyết định khởi tố 6 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng phương thức, thủ đoạn sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International (là tổ chức không có thật).

Ngày 25-4, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Lê Văn Vàng cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Hà Nội. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định khởi tố 6 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể các bị can: Lê Văn Vàng (sinh năm 1981), trú tại trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội; Lương Việt Anh (sinh năm 1987), trú tại Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Văn Giảng (sinh năm 1987), trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Trường Doanh (sinh năm 1983), trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Trần Trọng Đại (sinh năm 1993), trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Hoàng Thị Quỳnh Anh (sinh năm 1983), trú quận Hà Đông, Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 9-2022 đến ngày 18-6-2023, các bị can trong vụ án đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International, là tổ chức không có thật, chấp thuận cho Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) bằng hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International.

Công an TP Hà Nội thông báo, ai là bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh nêu trên, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để giải quyết.

GIA KHÁNH