Triệt phá tụ điểm mại dâm trong khách sạn ở TP Thủ Đức

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã triệt phá tụ điểm mại dâm trong khách sạn trên địa bàn, hoạt động bằng cách chụp ảnh gái mại dâm đăng tải lên mạng xã hội để chào mời khách.

Ngày 17-12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Hạ (sinh năm 1983, ngụ TP Thủ Đức) và Huỳnh Tuấn Huy (sinh năm 1992, ngụ quận 10) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, chiều 15-12, bằng nghiệp vụ trinh sát, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng đoàn Liên ngành 814, Công an phường Phước Long B ập vào kiểm tra khách sạn T.A. ở đường 297 (khu phố 4, phường Phước Long B, TP Thủ Đức). Qua kiểm tra 2 phòng, công an phát hiện có 4 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, các cô gái khai nhận bán dâm cho khách tại khách sạn. Các cô gái ở tại khách sạn trên và được chủ khách sạn là Hạ chứa chấp để bán dâm cho khách với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/lượt. Mỗi ngày, các cô gái bán dâm từ 10-15 người.

Hạ (bên phải) cùng đối tượng liên quan tại cơ quan công an

Từ lời khai, công an làm việc với Hạ. Hạ khai cho các cô gái ở tại khách sạn với giá khoảng 3 triệu đồng/tháng để khi khách cần mua dâm thì tới đây “vui vẻ”. Đồng thời, mỗi khi các cô gái này bán dâm thì Hạ thu tiền phòng, phí nhằm hưởng lợi.

Mở rộng điều tra, công an đưa Huy về trụ sở làm việc. Huy khai nhận chụp ảnh các cô gái bán dâm từ năm 2019 đến nay. Mỗi lần chụp ảnh, Huy lấy mỗi cô gái bán dâm là 3,5 triệu đồng.

Hình ảnh của gái bán dâm, Huy gửi cho 1 đối tượng để đăng tải lên trang web nhằm chào mời khách có nhu cầu mua dâm. Huy khai quen biết với Hạ từ tháng 7-2022 đến nay. Hạ giới thiệu các cô gái bán dâm ở khách sạn của mình và nhiều khách sạn khác để Huy chụp ảnh và đăng hình ảnh lên mạng để chào mời.

Hiện, Công an TP Thủ Đức đang điều tra mở rộng. Lãnh đạo Công an TP Thủ Đức cho biết, trong dịp cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp Tết 2024, đơn vị sẽ tổ chức đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm về tệ nạn mại dâm, "tín dụng đen"… trên địa bàn.

CHÍ THẠCH