Phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới "khủng"

Tang vật thu giữ

Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu về tội “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Lần theo băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia trong 2 tuần

Trước đó, ngày 2-4, Công an TPHCM nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.

Việc này khiến công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.

Qua xác minh, Phòng CSĐT xác định, đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam hoạt động phạm tội.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM báo cáo Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng CSĐT chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy xét.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM họp ban chuyên án



Qua đó, Phòng CSĐT xác định nhóm "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm: Mai Trà My (sinh năm 1992), Mai Vũ Minh (sinh năm 1995, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976, cùng ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Nam Định), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria).

Chỉ chưa tới 2 tuần, công an đã đồng loạt khám xét 12 địa điểm và bắt giữ 13 đối tượng liên quan; đồng thời, thu hàng trăm con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội, nhiều ngoại tệ nhóm sử dụng chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Công an tống đạt quyết định với bị can Okoye Christinan Ikechukwy

Bước đầu, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm khai nhận dùng phương thức xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc và nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Công an lấy lời khai Nguyễn Thị Thu Thủy

Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác, để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Thu giữ lượng lớn ngoại tệ

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, tiếp đến, chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Lượng lớn ngoại tệ thu giữ

Sau đó, nhóm rút tiền mặt ra, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983, ngụ quận Tân Phú), Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296 đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.

Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Thúy - Eneh Davidson Caleb, công an thu 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội; khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long thu hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng để chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Nhận diện tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình hiện nay Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Trưởng Phòng CSĐT cho biết, triệt phá chuyên án trên là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới. Qua đó, Công an TPHCM đã thông suốt về tư tưởng về nhận diện với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình hiện nay. Đại tá Trần Thị Kim Lý chia sẻ về việc phá chuyên án Từ đó, công an đã nhận diện chính xác phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng băng nhóm này; triển khai hiệu quả biện pháp đấu tranh và được sự phối hợp chặt của Viện KSND TPHCM, nên kết quả ban đầu đạt được như trên. Từ một nguồn thông tin, Công an TPHCM đã tổ chức hàng chục tổ công tác; sau 2 tuần triển khai đã triệt phá được đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động; đây là thành tích và chiến công của Công an TPHCM, góp phần chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hiện Công an TPHCM tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt hơn nữa để đấu tranh với loại tội phạm này.

CHÍ THẠCH