Côn Đảo: Phong phú sản phẩm du lịch, chất lượng ngày càng cao

Ngày 21-1, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo cho biết, năm 2025 du lịch Côn Đảo đã có bước tăng trưởng tích cực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Đó là, lượng khách đến Côn Đảo đạt khoảng 612.038 lượt, tăng 4,36% so với năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt 25.628 lượt, tăng 6,78%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 3.063 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Trải nghiệm hệ sinh thái rừng ngập mặn Côn Đảo. Ảnh: QUANG VŨ

Để có được kết quả đó, bên cạnh các hoạt động tham quan di tích lịch lịch sử, thăm viếng nghĩa trang, trải nghiệm chợ đêm, Côn Đảo còn duy trì và làm mới các sản phẩm du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia, như: du lịch nghỉ dưỡng, cắm trại dã ngoại, đi bộ trong rừng ngắm thiên nhiên hoang dã, du lịch biển (bơi lặn xem san hô, xem rùa đẻ trứng ban đêm và thả rùa con về biển…); du lịch kết hợp nghiên cứu khoa học, thực tập; du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE)…

Du khách trải nghiệm thả rùa con về biển tại Côn Đảo. Ảnh: Q.V

Đặc biệt, khách sạn nghỉ dưỡng Sixsenses Côn Đảo được Cục Du lịch quốc gia Việt Nam quyết định công nhận lại hạng 5 sao, được nhiều giải thưởng quốc tế bình chọn, như: Khu nghỉ dưỡng trăng mật hàng đầu Châu Á 2025; Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025… Ngoài ra, Côn Đảo còn có 5 cơ sở được Sở Du lịch TPHCM công nhận là điểm đến thân thiện, góp phần khẳng định sản phẩm cao cấp, xây dựng thương hiệu và đẳng cấp của địa phương

Du khách nước ngoài tham quan, tìm hiểu di tích nhà tù Côn Đảo. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, trong năm 2025 Côn Đảo còn tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút du khách như: tour “Vì Côn Đảo xanh"; thường xuyên tạo các điểm check-in, trưng bày sản phẩm tái chế, đưa vào hoạt động các sản phẩm du lịch mới; trải nghiệm khám phá thiên nhiên sinh thái biển đảo, kết hợp thu gom rác thải làm sạch môi trường; đi xe đạp vì môi trường…

Côn Đảo không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử, vẻ đẹp hoang sơ mà còn có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Ảnh: SIX SENSES



Đến nay, Côn Đảo có 1.461 cơ sở lưu trú, với 2.923 phòng, đáp ứng phục vụ khoảng 7.600 khách/ngày. Hạ tầng giao thông cũng từng bước được cải thiện, đặc biệt là có thêm các tuyến bay, tuyến tàu cao tốc kết nối Côn Đảo với các trung tâm kinh tế - du lịch lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận điểm đến.

QUANG VŨ