Phường Tân Sơn Hòa ra mắt đội hình đồng hành cùng cử tri

Sáng 10-3, phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức Ngày hội “ Lá phiếu niềm tin - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc” nhằm lan tỏa ý nghĩa của ngày bầu cử và phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của công dân.

Tại ngày hội, phường Tân Sơn Hòa bố trí một khu vực thông tin tuyên truyền về ngày bầu cử và ra mắt đội hình “Đồng hành cử tri - Cùng nhau đi bầu cử ngày 15-3-2026”.

Phường Tân Sơn Hòa ra mắt đội hình “Đồng hành cử tri – Cùng nhau đi bầu cử ngày 15-3-2026”

Ngày hội là hoạt động trong chuỗi cao điểm tuyên truyền nhằm hỗ trợ cử tri tiếp cận thông tin về ý nghĩa và những kiến thức cần biết khi tham gia bầu cử.

Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, phát biểu tại ngày hội

Với đội hình “Đồng hành cử tri – Cùng nhau đi bầu cử ngày 15-3-2026” đã huy động sự tham gia của lực lượng hội viên, đoàn viên của các đoàn thể. Qua đó, hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện để người dân tham gia bầu cử thuận lợi.

Các đại biểu tham dự ngày hội﻿

Trong khuôn khổ ngày hội, phường cũng giới thiệu khái quát kết quả bước đầu của mô hình “Chung tay xây dựng phường hạnh phúc”; tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các đại biểu tham quan không gian “Điểm giáo dục phòng, chống ma túy”

﻿Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cùng Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM tham quan và viết thông điệp tại “Điểm giáo dục phòng, chống ma túy”

Dịp này phường cũng ra mắt “Điểm giáo dục phòng, chống ma túy” tại Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường và đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân, đặc biệt là học sinh, thanh thiếu niên.

CẨM TUYẾT