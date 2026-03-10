Phường Tân Sơn Hòa ra mắt đội hình đồng hành cùng cử tri

Tại ngày hội, phường Tân Sơn Hòa bố trí một khu vực thông tin tuyên truyền về ngày bầu cử và ra mắt đội hình “Đồng hành cử tri - Cùng nhau đi bầu cử ngày 15-3-2026”.
Ngày hội là hoạt động trong chuỗi cao điểm tuyên truyền nhằm hỗ trợ cử tri tiếp cận thông tin về ý nghĩa và những kiến thức cần biết khi tham gia bầu cử.
Với đội hình “Đồng hành cử tri – Cùng nhau đi bầu cử ngày 15-3-2026” đã huy động sự tham gia của lực lượng hội viên, đoàn viên của các đoàn thể. Qua đó, hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện để người dân tham gia bầu cử thuận lợi.
Trong khuôn khổ ngày hội, phường cũng giới thiệu khái quát kết quả bước đầu của mô hình “Chung tay xây dựng phường hạnh phúc”; tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Dịp này phường cũng ra mắt “Điểm giáo dục phòng, chống ma túy” tại Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường và đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân, đặc biệt là học sinh, thanh thiếu niên.