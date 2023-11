Công an 5 thành phố lớn phá gần 6.000 vụ án liên quan đến ma túy

Trong năm, Công an TPHCM cùng Công an Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã phá 5.981 vụ về ma túy, bắt 10.904 đối tượng; thu giữ 400kg heroin; trên 300kg ma túy tổng hợp, 800kg ma túy các loại, 2kg cần sa, 32 khẩu súng, 340 viên đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Ngày 23-11, Cụm thi đua số I - Bộ Công an gồm Công an các TP: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023. Dự có thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Với chủ đề “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hướng về cơ sở” năm 2023, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành uỷ - HĐND - UBND, Công an 5 thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu; là lực lượng nòng cốt, xung kích chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh hiệu quả âm mưu, hoạt động của thế lực thù địch và tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Trong năm, lực lượng công an 5 thành phố điều tra, phá 5.981 vụ, bắt 10.904 đối tượng; thu giữ 400kg heroin, trên 300kg ma túy tổng hợp, 800kg ma túy các loại, 2kg cần sa, 32 khẩu súng, 340 viên đạn và nhiều tang vật có liên quan. Qua đó, công an đã khởi tố 1.029 vụ, 1.562 bị can; xử lý hành chính 427 vụ, 2.403 đối tượng. Phạm pháp hình sự xảy ra 9.554 vụ, điều tra khám phá 6.938 vụ, bắt 12.785 đối tượng.

Với những thành tích đạt được, toàn Cụm thi đua có 4.392 lượt tập thể, 18.248 cá nhân được Bộ Công an tuyên dương, các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” tại địa phương; đồng thời đề nghị cấp trên trao tặng các danh hiệu thi đua và bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.