Sáng 17-7, thông tin từ Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã Nguyễn Ngọc Trí (sinh năm 1999, trú xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).