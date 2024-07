Công an Cà Mau thụ lý 12 vụ liên quan đến tranh chấp ngư trường

Ngày 24-7, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay lực lượng công an thụ lý 12 vụ liên quan đến tranh chấp ngư trường với 20 bị can. Hiện đã kết thúc điều tra 4 vụ, với 16 bị can; 2 vụ không ra quyết định khởi tố vì không cấu thành tội phạm; còn 6 vụ với 2 bị can tiếp tục điều tra.