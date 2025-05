Công an thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng TPHCM

Chiều 7-5, đoàn công tác của Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM do Thượng tá Hoàng Thị Mai Huyền, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC04) - Công an TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) TPHCM dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống BĐBP (7-5-1975 - 7-5-2025).