Khắc sâu hình ảnh Bộ đội Biên phòng TPHCM trong lòng nhân dân

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Phát biểu ôn truyền thống, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy BĐBP TPHCM cho biết, trong chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP TP đã phát huy truyền thống anh hùng; xây dựng đơn vị không ngừng lớn mạnh về tổ chức, lực lượng, phát triển kịp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng.

50 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân TPHCM, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gắn bó mật thiết với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, đoàn kết với các lực lượng; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng; góp phần vào công cuộc hội nhập, phát triển của thành phố.

Trong quá trình chiến đấu, công tác, đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ dũng cảm, mưu trí, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19; đã thể hiện lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, lập nên nhiều thành tích, chiến công vẻ vang làm rạng ngời thêm phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ.

BĐBP TPHCM đã phối hợp triển khai nhiều phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu như: BĐBP thành phố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; BĐBP thành phố chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng; Xuân Biên phòng, ấm lòng Dân bản... bằng những việc làm thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh đã in đậm trong lòng nhân dân.

Theo Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, những thành tích và truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP thành phố đạt được là nhờ kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân và BĐBP; từ sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP qua các thời kỳ. Cùng với đó là sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân; sự giúp đỡ to lớn của cấp uỷ, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể và các địa phương.

Đặc biệt là công lao của những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người vợ, người em nơi hậu phương đã âm thầm vượt qua khó khăn, vất vả, lo toan mọi công việc để những người lính mang quân hàm xanh vững vàng làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM thay mặt lãnh đạo thành phố, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà BĐBP thành phố đã đạt được trong 50 năm qua. Lễ kỷ niệm là dịp để nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò công tác biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thấy rõ hơn những thành tựu lớn và truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP thành phố.

Để quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương và cơ quan chức năng tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết số 44 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Luật Biên phòng Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về biên giới quốc gia. Tiếp tục tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng khu vực biên giới biển; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định, lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh. Đặc biệt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp.

Đồng chí Dương Ngọc Hải nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, BĐBP TPHCM cần tiếp tục nỗ lực xây dựng đơn vị cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới biển, cửa khẩu cảng trong tình hình mới.

Dịp này, BĐBP TPHCM nhận cờ truyền thống của UBND TPHCM; trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến 7 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cửa khẩu cảng thành phố nhiều năm liên tục.

Cách đây tròn 50 năm, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam, Bộ Công an và Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn - Gia Định, Đoàn Công an nhân dân vũ trang Biên phòng cảng Sài Gòn được thành lập gồm 62 cán bộ, chiến sĩ, trực thuộc Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ Tư lệnh BĐBP) được giao nhiệm vụ tiếp nhận địa bàn và cơ sở vật chất từ Trung đoàn 209, Quân đoàn 4 và đặt trụ sở tại Bộ Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thương cảng Sài Gòn cũ, số nhà 6, đường Trịnh Minh Thế (nay là nhà số 6, đường Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TPHCM); triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh cửa khẩu, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cảng Sài Gòn.

Ngày 7-5-1975, công việc tiếp quản hoàn tất, Đoàn Công an nhân dân vũ trang Biên phòng cảng Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động. Đó là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh cửa khẩu cảng của TPHCM. Ngày 24-3-2008, Tư lệnh BĐBP đã có Quyết định số 364 công nhận ngày 7-5 hàng năm là Ngày truyền thống BĐBP TPHCM.