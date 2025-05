Tiếp nhận hiện vật từ các chuyên án ma túy, chống gián điệp quy mô lớn

Ngày 21-5, tại Hà Nội, Bảo tàng Công an nhân dân (CAND), Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) đã tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu, hình ảnh được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Kiên Giang trao tặng.