Công an tỉnh Đắk Nông tặng gần 200 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh vùng biên giới

Tiếp tục triển khai mô hình "Xã hội hóa mua bảo hiểm y tế cho học sinh", Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông đã trao tặng gần 200 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn vùng biên giới Tuy Đức (Đắk Nông).

Ngày 30-12, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây nguyên và Công ty Cổ phần quốc tế Hải Dương trao tặng gần 200 thẻ bảo hiểm y tế cho các em cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Đắk Buk So (huyện Tuy Đức).

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 170 thẻ bảo hiểm y tế cho 170 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 4 trường học trên địa bàn xã Đắk Búk So. Ngoài ra, đoàn còn đến tận nhà các trường hợp ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao tặng quà và thẻ bảo hiểm y tế.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông tặng gần 200 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn xã Đắk Buk So

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Đắk Nông (12-1-2004 - 12-1-2024).

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông đến tận nhà tặng quà và bảo hiểm cho nhiều học sinh nghèo ở xã Đắk Buk So

Tính đến nay, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các mạnh thường quân trao tặng gần 400 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 13 trường học trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và huyện Tuy Đức.

MAI CƯỜNG