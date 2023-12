Công an tỉnh Đắk Nông tặng gần 100 thẻ bảo hiểm y tế cho trò nghèo

Theo Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông, qua công tác xã hội, phát hiện nhiều trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa được cha mẹ mua bảo hiểm y tế nên chịu nhiều thiệt thòi.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Đắk Nông (12-1-2004 - 12-1-2024), ngày 8-12, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công ty TNHH MTV Công trình Thủy lợi Đắk Nông, Phòng GD-ĐT Gia Nghĩa và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình mô hình dân vận khéo “Xã hội hóa mua bảo hiểm y tế cho học sinh”.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông trao tặng gần 100 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng công an đã đến từng trường và trao tặng 84 thẻ bảo hiểm y tế cho 84 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 5 trường trên địa bàn TP Gia Nghĩa.

Thượng tá Trần Văn Hiệp, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trước đó, nằm trong chuỗi triển khai các hoạt động của mô hình dân vận khéo, đơn vị cũng phối hợp các nhà hảo tâm trao tặng 2 tivi trị giá 14 triệu đồng và 5 suất học bổng cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học N'Trang Lơng, cùng 100 bộ quần áo cho các em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số Trường Mầm non Tân Lập Thành (TP Gia Nghĩa).

Theo Thượng tá Trần Văn Hiệp, qua các công tác xã hội, phát hiện nhiều trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa được cha mẹ mua bảo hiểm y tế nên chịu nhiều thiệt thòi. Được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế đã triển khai chương trình mô hình dân vận khéo “Xã hội hóa mua bảo hiểm y tế cho học sinh”, để huy động các nguồn lực mua và tặng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

"Để chăm lo sức khỏe cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chương trình mạnh hơn trong thời gian tới", Thượng tá Trần Văn Hiệp nói.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông tặng đồng phục cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn

Bà Trần Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành khẳng định, việc tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong học sinh, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lực lượng công an và các nhà hảo tâm, nhằm giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội, giúp các em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm bớt gánh nặng về tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống.

MAI CƯỜNG