Công an TPHCM bắt nhiều đối tượng truy nã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26-4, Công an TPHCM cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) và Công an các quận huyện trực thuộc Công an TPHCM đã bắt, vận động, tiếp nhận được 11 đối tượng truy nã.