Truy nã bị can lừa người đi lao động nước ngoài chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

Theo Công an TPHCM, Nguyễn Hoàng Nguyên (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sử dụng pháp nhân Công ty Namico. Dù không được cấp phép hoạt động đưa người đi lao động ở nước ngoài nhưng Nguyên vẫn quảng cáo hoạt động dịch vụ và tuyển chọn đưa người đi làm tại nước ngoài.

Nhiều người tin tưởng vào lời quảng cáo của Nguyên nên đã chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện theo thỏa thuận, cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Tháng 9-2023, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình thi hành lệnh trên, Nguyên không có mặt ở địa chỉ nơi cư trú và đi đâu không ai rõ.

Sau đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can với Nguyên để tiến hành truy bắt theo quy định. Để phục vụ công tác truy bắt bị can và giải quyết vụ án, Công an TPHCM thông báo truy nã Nguyên.

Đồng thời, yêu cầu bị can Nguyên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Người dân phát hiện bị can Nguyên thì tố giác, báo cho cơ quan công an gần nhất, hoặc liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM (số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10).

TRUNG DŨNG