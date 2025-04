Công an TPHCM đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối suốt buổi tổng duyệt

Ngày 27-4, Công an TPHCM cho biết, trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), đơn vị đã triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự (ANTT), an toàn trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ.

Từ rạng sáng 27-4, các tuyến đường trọng điểm dẫn vào khu vực trung tâm thành phố, nơi diễn ra buổi tổng duyệt, đã được lực lượng chức năng phong tỏa, điều tiết giao thông theo kế hoạch đã được thông báo trước đó. Hàng rào an ninh được thiết lập nghiêm ngặt, các chốt kiểm soát được bố trí hợp lý nhằm đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM có mặt ở các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố từ rạng sáng 27-4

Lực lượng CSGT có mặt từ sớm để hướng dẫn người dân di chuyển theo các lộ trình thay thế, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Cảnh sát cơ động và các lực lượng an ninh khác đã tạo nên một "lá chắn" vững chắc, bảo vệ an toàn cho các khối diễu binh, diễu hành và người dân theo dõi sự kiện.

Người dân hào hứng chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Công tác kiểm tra an ninh cũng được tiến hành kỹ lưỡng tại các khu vực xung quanh, đảm bảo không có các đối tượng xấu trà trộn, gây rối. Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng có mặt từ sớm để kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự cho buổi tổng duyệt.

Công an TPHCM đảm bảo an ninh, an toàn trong buổi tổng duyệt

Tinh thần trách nhiệm cao và sự tập trung của từng cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã góp phần tạo nên một buổi tổng duyệt suôn sẻ, đúng kế hoạch, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo cho ngày lễ trọng đại của đất nước.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã bố trí lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai nhiều kế hoạch, phương án… bảo đảm ANTT các hoạt động, sự kiện diễn ra trong suốt dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức tại TPHCM. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi xuất quân, chiều 26-4 Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM được đảm bảo, đến nay, chưa để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; dư luận người dân thành phố, du khách quốc tế đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và nâng cao vị thế, hình ảnh lực lượng Công an nói chung và Công an thành phố nói riêng trong triển khai công tác đảm bảo ANTT lễ kỷ niệm.

CHÍ THẠCH