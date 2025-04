Công an TPHCM xuất quân đảm bảo an ninh trật tự dịp đại lễ

Chiều 26-4, Công an TPHCM tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng, Trưởng Tiểu ban ANTT Bộ Công an; Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM…

Lãnh đạo TPHCM và Bộ Công an tại buổi lễ. Ảnh: CACC

Phát huy tinh thần chủ động

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, chuỗi các hoạt động kỷ niệm đại lễ 50 năm thu hút sự quan tâm của người dân trong nước, chính khách nước ngoài và du khách quốc tế. Đặc biệt là đại lễ có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo của Trung ương và địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CACC

Đến nay, việc chuẩn bị tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm trên địa bàn TPHCM đã hoàn thành; trong đó có việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.



Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: K.VĂN

Đồng chí Nguyễn Văn Được biểu dương cao tinh thần chủ động của Công an TPHCM trong việc phối hợp với các lực lượng, đơn vị chức năng triển khai công tác đảm bảo ANTT, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị lực lượng công an, quân đội cùng các cơ quan đơn vị tập trung, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trong chuỗi các sự kiện lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo TPHCM và Bộ Công an tại buổi lễ. Ảnh: CACC

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: CACC

Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng đề nghị cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp của thành phố luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của đại lễ 30-4. Qua đó, nâng cao vị trí, uy tín và hình ảnh TPHCM an toàn, trật tự, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ thành công cho đại lễ

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng, Trưởng Tiểu ban ANTT Bộ Công an cũng đánh giá cao những kết quả bước đầu của toàn lực lượng Công an TPHCM trong triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi hoạt động kỷ niệm thời gian qua.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng, Trưởng Tiểu ban ANTT Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CACC

Trung tướng Phạm Thế Tùng lưu ý, các cơ quan, đơn vị liên quan và Công an TPHCM tập trung quán triệt đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ tập trung cao nhất, toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ thành công lễ kỷ niệm.

Các đơn vị tại lễ xuất quân đảm bảo an ninh trật tự dịp đại lễ. Ảnh: CACC

Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý Công an TPHCM cần thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT… tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công lễ kỷ niệm.

Đồng thời, thực hiện tốt phương án phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông từ xa và sắp xếp phương tiện, không để ùn tắc giao thông; bố trí lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ bảo vệ lễ kỷ niệm tại các địa điểm, tạo thế trận liên hoàn, khép kín, chặt chẽ, nhiều tầng, lớp trong công tác bảo vệ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa động viên các đơn vị. Ảnh: CACC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải tặng hoa động viên các đơn vị. Ảnh: CACC

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa động viên các đơn vị. Ảnh: CACC

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa động viên các đơn vị. Ảnh: CACC

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa động viên các đơn vị. Ảnh: CACC

Thời gian qua, Công an TPHCM đã bố trí lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng triển khai nhiều kế hoạch, phương án… bảo đảm ANTT các hoạt động, sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động đại lễ 30-4. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CA

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở TPHCM được đảm bảo, chưa để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Dư luận người dân thành phố, du khách quốc tế đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và nâng cao vị thế, hình ảnh Công an nói chung và Công an thành phố nói riêng trong công tác đảm bảo ANTT lễ kỷ niệm.

CHÍ THẠCH