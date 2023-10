Công an TPHCM đề nghị người dân chấp hành nghĩa vụ đăng ký cư trú

Công an TPHCM vừa có thông báo đề nghị người dân chấp hành nghĩa vụ đăng ký cư trú để không bị xóa đăng ký thường trú, qua đó tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn và đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Công an TPHCM, căn cứ khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú năm 2020, người thuộc một trong những trường hợp sau đây bị xóa đăng ký thường trú: chết hoặc có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết; ra nước ngoài để định cư; đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú; vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng… và một số trường hợp cụ thể khác theo quy định của pháp luật.

Để không bị xóa đăng ký thường trú, Công an TPHCM đề nghị người dân chấp hành đúng nghĩa vụ công dân về đăng ký cư trú. Trong đó, cần lưu ý là khi có thay đổi về nơi sinh sống, công dân phải đến Công an phường, xã, thị trấn tại nơi sinh sống mới để thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật; công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên phải đến Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú để thực hiện khai báo tạm vắng, trừ trường hợp đã đến Công an phường, xã, thị trấn tại chỗ ở mới để đăng ký tạm trú.