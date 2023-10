Công an TPHCM họp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 19-10, Ban Phụ nữ Công an TPHCM tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Anh hùng LLVTND) cùng hơn 300 đồng chí là hội viên tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hội viên phụ nữ Công an TPHCM.

Tại buổi họp mặt, các hội viên ôn lại truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước, giữ nước... Ngày nay, phụ nữ Công an TPHCM đã và đang ra sức phấn đấu trên các lĩnh vực và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, những người có công với cách mạng, gia đình chính sách và phụ nữ khó khăn vùng biên giới.

Chương trình có buổi giao lưu, trò chuyện với đại diện 3 thế hệ phụ nữ Công an TPHCM gồm: Đại tá Đoàn Thị Thu, Anh hùng LLVTND, nguyên Trưởng Công an quận Tân Bình; Thượng tá Vũ Quỳnh Nga, Phó Giám thị Trại tạm giam Chí Hòa và Thượng úy Huỳnh Nguyễn Phương Thúy, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Lê Hồng Nam chúc mừng và động viên hội viên phụ nữ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động vì phụ nữ, vì cộng đồng, vì sự phát triển vững mạnh của tổ chức Hội Phụ nữ các cấp trong Công an TPHCM.