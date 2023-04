Công an TPHCM khánh thành trường bắn điện tử

Chiều 12-4, Công an TPHCM tổ chức lễ khánh thành Trường bắn điện tử với sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Tham dự có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn Phòng Bộ Công an, Nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Lyu Hae Gook - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát TP Busan, Hàn Quốc; ông Kang Myong IL, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM; Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Trung tướng Nguyễn Chí Thành, nguyên Giám đốc Công an TPHCM...

Dự án “Lắp đặt trường bắn điện tử cho Công an TPHCM” có tổng vốn đầu tư 657 triệu Won (tương đương 11,3 tỷ đồng), do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. Từ đầu năm 2022, Công an TPHCM đã triển khai, với sự hỗ trợ của Sở Cảnh sát Busan và đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, việc khánh thành trường bắn điện tử có ý nghĩa thiết thực, đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; thể hiện cụ thể cho mối quan hệ hợp tác đi vào thực chất và tình hữu nghị tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nói chung, giữa Công an TPHCM và Sở Cảnh sát Busan nói riêng.

Sau khi dự án được khánh thành và bàn giao, Công an TPHCM sẽ tiếp nhận quản lý, vận hành và duy trì hoạt động theo đúng tính năng, kỹ thuật, công nghệ của trường bắn điện tử. Việc này sẽ giúp nâng cao năng lực tác chiến cho cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.