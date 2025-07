Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Nghệ An

Sáng 16-7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng đoàn công tác dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm gian trưng bày về các sản phẩm đặc trưng của xã Đô Lương

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương.

Toàn tỉnh Nghệ An đã củng cố, duy trì hiệu quả hơn 3.600 mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, Công an Nghệ An có 16 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc. Riêng năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 có 3 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đô Lương

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lan tỏa sâu rộng. Trong đó, xã Đô Lương là một trong những địa phương tiêu biểu với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, huy động hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đô Lương nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho UBND xã Đô Lương

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, xã Đô Lương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung tiếp tục tuyên truyền, quán triệt để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Đô Lương

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; bảo đảm thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương. Chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác, tích cực, chủ động hưởng ứng, tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng phong trào.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà cho UBND xã Đô Lương và 20 gia đình chính sách trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng quà cho 10 gia đình chính sách và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho 10 cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đô Lương.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó

Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân của tỉnh Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Văn Hiến; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 25 tập thể và 25 cá nhân trên địa bàn tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

