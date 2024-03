Công an TPHCM sẵn sàng cấp căn cước mới

Người dân đến trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TPHCM) làm căn cước công dân. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại họp báo, đại diện Sở TN-MT TPHCM cho biết, trong hai tháng đầu năm 2024, Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM đã ký, cấp giấy chứng nhận cho 1.486 hồ sơ; tiếp nhận mới 1.189 hồ sơ.

Về vướng mắc trong cấp sổ, theo Sở TN-MT, trong quá trình giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư thực hiện các dự án chung cư, sau đó là cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án sở cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện phân nhóm 10 nhóm khó khăn, vướng mắc. Sở đã kiến nghị và được UBND TPHCM giải quyết các vấn đề trên. Đồng thời, lập tổ công tác của UBND TPHCM do Thường trực UBND TPHCM làm tổ trưởng, các sở, ngành liên quan sẽ cùng tham gia để giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM chuẩn bị đầy đủ cho việc cấp thẻ căn cước mới cho người dân từ ngày 1-7. Ngoài ra, Công an TPHCM đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ nhân sự, trang thiết bị, công tác rà soát công dân đến độ tuổi cấp thẻ căn cước (14 tuổi), công dân đến độ tuổi đổi thẻ CCCD do hết hạn.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đại diện Công an TPHCM thông tin thêm, Bộ Công an đang gấp rút chuẩn bị về mặt hạ tầng kỹ thuật để việc thu thập dữ liệu mống mắt (bắt buộc thu thập), ADN, giọng nói (người dân tự nguyện) vào cơ sở dữ liệu khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Do đó, dù không bắt buộc phải đổi thẻ CCCD sang thẻ căn cước nhưng khuyến khích người dân nên đi bổ sung dữ liệu sinh trắc học về ADN, mống mắt và giọng nói.

Việc này mang lại rất nhiều lợi ích, như liên quan đến sức khỏe hoặc bị giả mạo thì dữ liệu sinh trắc học sẽ giúp xử lý chính xác và nhanh hơn.

ĐÔNG SƠN