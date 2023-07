Công an TPHCM thành lập thêm 10 Tổ công tác 363

Chiều 7-7, Công an TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Kế hoạch củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự thuộc Công an TPHCM (gọi tắt là Tổ công tác 363). Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, chủ trì.

Cuối năm 2018, trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, Công an TPHCM ban hành Kế hoạch bố trí các tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp, gọi tắt là tổ công tác 363. Đầu năm 2023, Công an TPHCM lập 68 Tổ công tác 363, gồm 10 tổ cấp thành phố và 58 tổ cấp huyện do Đại tá Mai Hoàng trực tiếp chỉ đạo.

Trọng tâm của Tổ công tác 363 là phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tội phạm đường phố, như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí...

Qua đó, Tổ công tác 363 đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm sâu so với cùng kỳ, nhất là án cướp giật tài sản. Số đối tượng bị phát hiện về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ cao. ‎Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, các tổ công tác 363 đã lập biên bản xử l‎‎ý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia.

Dịp này, Giám đốc Công an TPHCM quyết định tặng giấy khen cho 53 cá nhân có thành tích xuất sắc; trao quyết định thành lập 10 Tổ công tác 363.