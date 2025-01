Lần sắp xếp thứ 3, ngành công an phấn đấu tạo bộ máy thật sự tinh, gọn, mạnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, có những chia sẻ với báo chí về kết quả nổi bật trong năm 2024 và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của lực lượng Công an nhân dân.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, năm 2024, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động, diễn biến hết sức nhanh chóng, gia tăng khó khăn, thách thức đối với an ninh, trật tự (ANTT).

Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã “về đích” nhiều mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) đề ra.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao đổi với báo chí về kết quả nổi bật trong năm 2024 và các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, năm qua, tội phạm được kéo giảm bền vững, trong đó, giảm gần 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; trật tự an toàn xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, xây dựng xã hội ngày càng an toàn, lành mạnh.

Bộ Công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác...

Thời gian qua, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay, từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy CATW đã 2 lần kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, với nhiều điểm thay đổi có tính lịch sử, đột phá, khắc phục cơ bản những hạn chế kéo dài nhiều năm.

Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy, phấn đấu sau lần sắp xếp thứ 3, sẽ tạo ra một bộ máy thật sự tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, theo đúng chủ trương của Đảng. Đồng thời, bộ tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, công tác chính trị, tư tưởng; bố trí đúng người, đúng việc, thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định, đảm bảo cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác; chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý phù hợp, để tổ chức bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả ngay sau khi kiện toàn - Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin.

Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân thực sự nặng nề.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, trong bối cảnh tình hình mới, toàn lực lượng cần quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư "Công an phải thấm nhuần và thực hiện cho bằng được lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an phải có kế hoạch. Công an không thể đi sau công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải. Tốt nhất là công an đi bước trước”". Do đó, ngành công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu, tăng tốc, bứt phá trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống lãng phí và phòng, chống ô nhiễm môi trường; đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế, xã hội, gia tăng đóng góp trong thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước.

Ngay trong năm 2025, với khẩu hiệu hành động “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng ủy CATW, Bộ Công an xác định, mục tiêu bao trùm đó là “Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, không để bị động, bất ngờ về chiến lược, tiếp tục kéo giảm tội phạm bền vững, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, gia tăng đóng góp trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Lực lượng công an cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường tuần tra Thông tin về việc tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, sau nửa năm ra mắt và hoạt động, lực lượng này đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm qua, có hơn 50.000 tin báo, hơn 1,2 triệu lượt tuần tra, cứu nạn, cứu hộ, hơn 27.000 vụ việc được phát hiện, gần 250.000 lượt tuyên truyền pháp luật và hơn 5.000 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự tham gia của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Điều này đã góp phần quan trọng tạo ra những chuyển biến tích cực, giải quyết nhiều vấn đề ANTT từ sớm, từ cơ sở, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân trên các địa bàn.

ĐỖ TRUNG