Công an TPHCM tổ chức hội thi “Tìm kiếm tài năng”

Tối 27-12, Công an TPHCM đã tổ chức hội thi “Tìm kiếm tài năng” trong lực lượng năm 2023, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành CAND, tiến tới thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân.

Qua hội thi, Công an TPHCM sẽ chấm chọn những cán bộ chiến sĩ có năng khiếu về văn nghệ để bổ sung nhân tố mới cho Đoàn nghệ thuật Công an; xây dựng Đội văn nghệ xung kích của đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác văn hóa văn nghệ của Công an TPHCM trong thời gian tới.

Qua vòng bán kết hội thi tại cấp cụm thi đua đã có 50/57 đơn vị thuộc Công an TPHCM chọn cử với hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ là diễn viên không chuyên tham gia 134 tiết mục. Qua đó, đã chấm chọn được 50 tiết mục đặc sắc nhất vòng bán kết ở 5 thể loại: Ca, múa, nhạc cụ, kịch và khiêu vũ để tham dự vòng chung kết cấp Công an TPHCM.

Trải qua 2 ngày tranh tài sôi nổi tại vòng chung kết, ban tổ chức đã chấm chọn ra 25 tiết mục xuất sắc nhất của 5 thể loại để dự thi vòng chung kết xếp hạng Công an TPHCM.

