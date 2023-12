Công an TPHCM trực chiến 100% quân số, đảm bảo cho người dân đón Tết Dương lịch 2024

Trong tối 31-12-2023 và rạng sáng 1-1-2024, lực lượng Công an TPHCM duy trì trực 100% quân số, bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui chơi Tết Dương lịch 2024.

Đội CSGT Bến Thành điều tiết giao thông ở khu vực trước chợ Bến Thành cách đây vài ngày

Ngày 31-12-2023, Công an TPHCM cho biết, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện và TP Thủ Đức triển khai các kế hoạch, phương án, huy động lực lượng tham gia ứng trực để sẵn sàng giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... dịp Tết Dương lịch 2024.

Công an TPHCM đã xây dựng, triển khai bố trí lực lượng, tăng cường quân số trực từ nhiều ngày trước.

CSGT TPHCM điều tiết giao thông ở khu vực trung tâm TPHCM

Trong đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2024, lực lượng công an trực 100% quân số như: cảnh sát cơ động (CSCĐ), Cảnh sát Hình sự (CSHS), Cảnh sát giao thông (CSGT), kinh tế, môi trường...

Ở khu vực trung tâm của thành phố, ở các sự kiện lễ hội lớn, Công an TPHCM tổ chức tuần tra khép kín, phối hợp các lực lượng chức năng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt là nơi bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11; khu vực tổ chức chương trình countdown đón chào năm mới 2024 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Nhiều tổ CSCĐ, công an địa phương... tuần tra xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ vào dịp cận tết

CSGT TPHCM cũng ngăn chặn, xử lý tình trạng tụ tập lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

CHÍ THẠCH