Công an TPHCM vinh danh tập thể, cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 4-10, Công an TPHCM đã tổ chức lễ báo công, vinh danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVT) với Phòng Cảnh sát điều tra điều tra tội phạm về ma túy (PC04); Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CTCC-CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07); Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Đội CTCC-CCNH, Phòng PC07, Công an TPHCM.

Dự lễ có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu thay mặt lãnh đạo UBND TPHCM gửi lời chúc mừng đến lực lượng Công an TPHCM nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH; lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng, đặc biệt là các tập thể, cá nhân đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý.

Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân thành phố đối với những thành tích xuất sắc mà các đồng chí đã đạt được trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Ngô Minh Châu chia sẻ, Phòng PC04 là đơn vị chủ công, nòng cốt trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn TPHCM. Qua công tác nắm tình hình, Phòng PC04 đã sớm phát hiện các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy để tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM xây dựng các phương án, kế hoạch giải quyết, xử lý có hiệu quả…

Đối với công tác PCCC-CNCH, đây là một mặt trận không có tiếng súng nhưng mỗi lần xung trận, người lính Cảnh sát PCCC-CNCH luôn phải đối mặt với những hiểm nguy, ảnh hưởng đến cả tính mạng. Vượt lên trên hết, với sự quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng, các chiến sĩ không quản tính mạng, bất chấp mọi nguy hiểm lao vào ngọn lửa, lao vào dòng nước lũ, cứu người bị nạn và tài sản.

Qua đó khẳng định, sự hy sinh thầm lặng ấy cao đẹp như phẩm chất “vàng” của người chiến sĩ PCCC luôn tỏa sáng, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân, tài sản của Nhà nước, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ".

“Với thành tích xuất sắc, lực lượng Công an TPHCM đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin yêu, quý trọng”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TPHCM tục phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang anh hùng, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.