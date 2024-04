Công an triệu tập người phụ nữ bạo hành bé trai ở lớp mẫu giáo tại Thủ Đức

Ngày 24-4, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ clip bé trai bị bạo hành trong một cơ sở mầm non.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội đăng tải 2 clip với nội dung “Mầm non Tí Bo Linh Đông, con cháu ai vô xem”. Nội dung clip thể hiện một bé trai bị một người phụ nữ ngoài 30 tuổi dùng tay, vật dụng đánh vùng đầu và cơ thể.

Đáng nói, người phụ nữ còn ngồi lên bụng bé trai, nhét vật gì đó vào miệng của cậu bé. Đoạn clip cũng thể hiện thời điểm xảy ra vụ việc có sự chứng kiến của nhiều cháu bé.

Các đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng đã nhận khá nhiều bình luận, chia sẻ của người dân. Nhiều người bức xúc trước hành động của người phụ nữ và yêu cầu công an, chính quyền địa phương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh.

Cơ sở Tí Bo nơi xảy ra vụ việc

Qua xác minh của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, sự việc trên diễn ra ở Lớp mẫu giáo Tí Bo trên đường Linh Đông (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TPHCM). Lãnh đạo UBND phường Linh Đông cho biết, sau khi nhận tin, đơn vị phối hợp công an đã mời người phụ nữ trên lên làm việc vào 9 giờ hôm nay (24-4).

Người phụ nữ trong clip được xác định là chủ cơ sở mầm non này. Các cán bộ vẫn đang làm việc với người này để làm rõ hành vi, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo công an phường cùng các đơn vị mời người phụ nữ trong đoạn clip tới làm việc. Nếu xác định hành vi bạo hành, công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

CHÍ THẠCH