Trao tiền hỗ trợ cháu bé 9 tuổi bị bạo hành

Ngày 15-3, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước cùng đại diện Ban Thanh niên Công an tỉnh và một số chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên thuộc Công an tỉnh, Công an TP Đồng Xoài đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cháu Lê Tấn A. (9 tuổi, học sinh lớp 3) bị cha dượng bạo hành.