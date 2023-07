Công bố đặc quyền mua vé đêm diễn của Taylor Swift sớm tại Đông Nam Á

Taylor Swift vừa chính thức công bố các đêm diễn mới nhất của Taylor Swift /The Eras Tour và Singapore được xác nhận là điểm dừng chân duy nhất tại khu vực Đông Nam Á vào tháng 3-2024. Hiện đã có 8 triệu người đăng ký mua vé và làm thế nào để sở hữu một tấm vé của tour diễn này là "cuộc chiến" của nhiều người hâm mộ toàn thế giới.

Tour diễn sẽ được tổ chức vào ngày 2, 3, 4 và 7, 8, 9-3 năm 2024 tại sân vận động quốc gia Singapore thuộc Khu liên hợp thể thao Singapore. Fan hâm mộ được đăng ký trước từ 11 giờ ngày 23-6-2023 đến 11 giờ ngày 28-6-2023 (giờ Việt Nam) để có cơ hội săn vé khi tour diễn mở bán công khai từ 11 giờ ngày 7-7-2023 (giờ Việt Nam).

Ngày 3-7, Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (UOB) tại Việt Nam thông báo, chủ thẻ UOB sẽ được tận hưởng đặc quyền mua vé sớm từ 11 giờ ngày 5-7-2023 đến 8 giờ ngày 7-7-2023 (giờ Việt Nam). Các chủ thẻ này nếu chưa kịp đăng ký trước theo hình thức mua vé fan hâm mộ cũng vẫn được hưởng đặc quyền mua vé sớm.

Các hạng vé tiêu chuẩn (Standard) được chia thành 6 hạng từ CAT 1 cho đến CAT 6. Trong đó, vé hạng CAT 6 rẻ nhất ở mức 108 đô la Singapore (khoảng 1,88 triệu đồng). Trong khi đó, hạng CAT 1 có giá cao nhất là 348 đô la Singapore (khoảng 6,05 triệu đồng).

Song song với các vé tiêu chuẩn với mỗi tài khoản được mua tối đa 4 vé, phía Ticketmaster Singapore cũng công bố các gói vé VIP. Các gói VIP cũng chia thành 6 hạng từ VIP 1 đến VIP 6, mỗi gói bao gồm vé tham dự The Eras Tour, các phụ kiện và merchandise của chương trình cũng như một số đặc quyền riêng. Gói VIP rẻ nhất có giá 328 đô la Singapore (khoảng 5,7 triệu đồng) còn gói VIP đắt nhất có tên It's Been A Long Time Coming Package có giá 1.228 đô la Singapore (21,3 triệu đồng).

Với một concert được truyền thông toàn thế giới đánh giá cao bằng tất cả mọi ngôn từ hoa mỹ, với phần dàn dựng hoành tráng vượt nhiều tiêu chuẩn sân khấu thông thường cũng như set diễn kéo dài gần 3 tiếng rưỡi với hơn 44 ca khúc, giá vé phía Ticketmaster Singapore công bố là hoàn toàn hợp lý. Thậm chí, mức giá này có thể xem là rẻ bất ngờ với một concert tầm cỡ như The Eras Tour.

Tất cả đêm diễn tại Singapore sẽ có sự tham gia của nữ ca sĩ khách mời Sabrina Carpenter.