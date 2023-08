Công bố quyết định kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ thuộc Công an TPHCM

Chiều 31-8, Công an TPHCM tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an TPHCM tinh gọn, mạnh và quyết định về công tác cán bộ, công tác Đảng.

Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TPHCM đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an TPHCM. Các quyết định của Giám đốc Công an TPHCM gồm: Quyết định của Công an TPHCM về triển khai bộ máy Phòng Tham mưu; quyết định triển khai bộ máy Phòng Tổ chức cán bộ; bộ máy Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng; bộ máy Phòng Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát giao thông…

Cùng với đó là quyết định của Giám đốc Công an TPHCM triển khai tổ chức bộ máy của công an các quận, huyện, TP Thủ Đức thuộc TPHCM.

Trong đó, công bố các quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về công tác cán bộ gồm: quyết định bố trí các đồng chí lãnh đạo Phòng Tham mưu gồm 7 đồng chí; quyết định của Phòng Tổ chức cán bộ (mới) gồm 7 đồng chí; quyết định bố trí các đồng chí lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (mới) gồm 5 đồng chí; quyết định bố trí lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (mới) gồm 6 đồng chí. Cùng với đó là quyết định điều động một số lãnh đạo chỉ huy trong một số phòng, ban nghiệp vụ Công an TPHCM.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an TPHCM công bố các quyết định: sáp nhập Đảng bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Đảng bộ Phòng Tham mưu; sáp nhập Đảng bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ vào Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ; sáp nhập Đảng bộ Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường vào Đảng bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và đổi thành Đảng bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Quyết định sáp nhập Đảng bộ Phòng Cảnh sát đường thủy vào Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và đổi tên thành Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông. Bên cạnh đó là quyết định giải thể Đảng bộ Phòng Tình báo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM lưu ý các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức Đảng của đơn vị sáp nhập, giải thể trong Công an TPHCM; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của Công an TPHCM và các đơn vị; theo dõi động viên, nắm bắt tư tưởng, tình cảm, chấn chỉnh các biểu hiện phát ngôn, hành động không đúng; giải đáp động viên kịp thời các vướng mắc của cán bộ chiến sĩ để củng cố niềm tin và ý chí chiến đấu.