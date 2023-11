Công bố show thời trang, dự án kết nối các thế hệ người mẫu

Ngày 30-11, dự án The New Generation of models được công bố chính thức. Đây là dự án kết hợp giữa người mẫu Xuân Lan, Trần Film và Kiengcan Studio, có sự tham gia của hàng chục người mẫu, nhà thiết kế Việt Nam nổi bật.

Dự án The New Generation of models (Các thế hệ người mẫu Việt Nam) sẽ có sự góp mặt của nhiều thế hệ người mẫu Việt Nam. Năm 2024, Học viện Xuanlan's Academy định hướng mới trong đào tạo, phát triển các thế hệ người mẫu mới. Tinh thần thời trang cao cấp và tính chuyên nghiệp được chú trọng cho sự phát triển các thế hệ người mẫu tiếp nối. Do đó, Xuanlan's Academy kết hợp những tên tuổi hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực quay phim và nhiếp ảnh như TrầnFilm và Kiengcan Studio ra mắt dự án The New Generation of Models.

Đây là dự án sách ảnh thời trang mang giá trị thời trang cao cấp. Song song đó, là show diễn thời trang đẳng cấp tại các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới, và những câu chuyện hành trình ý nghĩa về người mẫu và thời trang qua các thước phim tài liệu.

Người mẫu Xuân Lan cho biết: “Dự án là cơ hội lớn để mang những bộ sưu tập của những nhà thiết kế Việt Nam quảng bá trên trường quốc tế. Chúng tôi sẽ chọn lọc những bức ảnh đẹp để làm triển lãm ảnh. Những bức ảnh này sẽ được đưa vào sách ảnh Các thế hệ người mẫu Việt Nam. Điều đặc biệt, sau dự án sẽ có một bộ phim tài liệu ghi hình toàn bộ những câu chuyện trong hành trình".

Điểm đến đầu tiên của The New Generation of models là 2 địa danh tại Hàn Quốc: Đảo Nami và Thủ đô Seoul. Buổi trình diễn đầu tiên dự kiến tổ chức vào ngày 27-1-2024. Dù lúc đó là mùa đông, sẽ có nhiều khó khăn nhưng ê kip kỳ vọng mang lại những thước phim đặc biệt, chưa từng có trong các show thời trang của Việt Nam. Show diễn dự kiến có sự góp mặt của 30 người mẫu chuyên nghiệp, các khách mời đặc biệt là người mẫu trước đây và một số người mẫu nước ngoài. Có 60 bộ trang phục trong show diễn. Tommy Tường Lê là NTK đầu tiên được công bố đồng hành show diễn.

Đại diện ban tổ chức thông tin, show diễn sẽ không có khán giả và tập trung hoàn toàn vào việc ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thời trang, những thước phim giá trị về hành trình của người mẫu. Ngoài các buổi trình diễn, dự án còn kết hợp hoạt động trải nghiệm du lịch tại Hàn Quốc, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn.

"Không chỉ diễn ra trong 1 hay 2 năm, dự án là một hành trình. Chúng tôi thực hiện không vì mục đích thương mại mà hướng đến tôn vinh những người mẫu chuyên nghiệp hoạt động vất vả nhưng ít khi được ghi nhận, giúp họ có cơ hội khẳng định bản thân”, người mẫu Xuân Lan chia sẻ.