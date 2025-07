Chương trình truyền hình: Sức hút từ giá trị thật

“Chậm mà chạm”

Vừa qua, trên facebook cá nhân, chị Vàng Thị Thông - chủ homestay địa điểm ghi hình chương trình Gia đình haha ở Bản Liền (Lào Cai) viết những dòng cảm ơn đầy nhẹ nhàng, nhưng tình cảm. “Thông xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chương trình Gia đình haha. Và điều đặc biệt hơn là gia đình Thông được tiếp cận với nhiều thông tin và chia sẻ mới từ các em dàn cast (diễn viên tham gia chương trình - PV). Điều đó đã mang đến cho Thông cơ hội quý giá được lên sóng. Điều may mắn nhất là tôi không chỉ được tham gia một chương trình ý nghĩa, mà còn có thể lan tỏa hình ảnh giản dị, chân thật của bản thân và gia đình mình đến với mọi người”. Bài viết thu hút hơn 61.000 lượt thích cùng nhiều bình luận, chia sẻ với rất nhiều lời ngợi khen, động viên.

Các thành viên Gia đình haha trải nghiệm cuộc sống cùng người dân. Ảnh: YEAH1

Qua 4 tập lên sóng với bối cảnh chính tại Bản Liền Pine homestay, hình ảnh gần gũi, mộc mạc, giản dị và hiếu khách của vợ chồng chị Thông cũng như nhiều gia đình khác tại đây đã “chạm” đến khán giả. Tập 4 - tập phát sóng mới nhất hiện đã thu hút gần 3 triệu lượt xem trên YouTube và đứng vị trí số 3 xu hướng (on trending). Một số tập phát sóng trước đó cũng đạt 3-5 triệu lượt xem. Nhưng, vượt lên trên những con số thống kê đó là những giá trị thực chương trình mang lại cho cuộc sống của người dân địa phương. Từ cuối tháng 6, sau khi chương trình mới lên sóng, chị Thông đã thông báo homestay của mình đã kín lịch trong tháng 7, chỉ còn trống một số ngày trong tháng 8, 9. Rất nhiều du khách muốn trải nghiệm cuộc sống tại Bản Liền liên tục nhắn tin đặt phòng, giữ chỗ. “Chúng tôi làm chương trình thực tế không chỉ cho khán giả xem mà họ sẽ thấy được sự trải nghiệm và kết nối của nghệ sĩ với người dân”, đại diện đơn vị sản xuất chương trình Gia đình haha cho biết.

Thời gian gần đây, nhiều chương trình truyền hình đã vượt lên ý nghĩa giải trí để mang đến những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Trong tập ghi hình chiều 6-7 tại Đà Nẵng, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã kêu gọi quyên góp được 332 triệu đồng từ khán giả địa phương, phá vỡ kỷ lục sáng cùng ngày (hơn 318 triệu đồng). Tổng kết 3 ngày ghi hình tại đây, chương trình nhận được 3,2 tỷ đồng gửi đến 18 gia đình có trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình cũng lập kỷ lục tổng số tiền 1 nhân vật nhận được sau buổi ghi hình là khoảng 250 triệu đồng.

Sức nóng trở lại

Thời gian gần đây, nhiều chương trình giải trí trên truyền hình liên tiếp được chú ý bởi nhiều lý do khác nhau. Từ những chương trình có format mới lạ “phim trong show” (lồng ghép yếu tố phim vào trong show truyền hình - pv) như Đấu trường gia tốc, quy tụ dàn thí sinh đình đám như Em xinh say hi, hay chủ đề gia đình quen thuộc như Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân… đều thu hút lượng lớn người xem và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, những chương trình như Running Man mùa 3 dù mới chỉ nhá hàng vài thông tin đầu tiên cũng thu hút lượng lớn sự quan tâm của khán giả.

Trong khi đó, những chương trình như Mái ấm gia đình Việt, dù không bùng nổ về truyền thông và thảo luận trên mạng xã hội nhưng chính nhờ thông điệp nhân văn, đề cao tính cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào tính giải trí, đã tạo được kết nối tích cực với khán giả. Tham gia ghi hình 2 tập trong 2 vai trò khác nhau: nghệ sĩ khách mời và MC dẫn dắt chương trình, Huỳnh Lập cho biết: “Tôi cầm chiếc micro rất nhẹ nhưng biết rằng trọng trách nó rất nặng. Khó nhất khi làm MC Mái ấm gia đình Việt là phải dẫn dắt, kết nối các phần giao lưu, phần chơi sao cho mạch cảm xúc của khán giả không bị gián đoạn. Đây là một chương trình thiên về thiện nguyện, đong đầy tình yêu thương và cảm xúc”.

Tuy nhiên, góp phần làm nên sức nóng cho các chương trình bên cạnh nội dung ý nghĩa, hấp dẫn, gần gũi, phù hợp với thị hiếu khán giả là các chiến dịch truyền thông bài bản. Chẳng hạn như Mái ấm gia đình Việt có đến hơn 10 kênh truyền thông khác nhau, thường xuyên đăng tải các bài viết để duy trì tương tác. Với các chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, sức cộng hưởng thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Theo một bài viết chia sẻ về bữa sáng cuối cùng tại homestay của chị Thông của Jun Phạm đã thu hút hơn 93.000 lượt thích, hàng trăm bình luận, chia sẻ. Bắt nhịp sức nóng, ngoài chương trình chính thức, nhà sản xuất Yeah1 còn ra mắt cả series phái sinh Gia đình haha.

VĂN TUẤN