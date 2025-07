Âm nhạc, AI và... Velvet Sundown

Velvet Sundown phát hành album đầu tay Floating on Echoes lần đầu vào ngày 5-6 và nhanh chóng xuất hiện trong hàng loạt playlist nổi bật của Spotify, thu hút hàng trăm ngàn lượt nghe. Chỉ từ ngày 29-6 đến 1-7, ca khúc Dust on the Wind trong album này vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Viral 50 tại Anh, Na Uy và Thụy Điển. Sau hơn một tháng, ban nhạc có hơn 1 triệu lượt nghe trên Spotify.

Thoạt nhìn, sự nổi lên của ban nhạc có vẻ như một câu chuyện âm nhạc truyền cảm hứng. Nhưng sự thiếu vắng thông tin xác thực về các thành viên trong ban nhạc đã làm dấy lên nghi ngờ. Những hình ảnh trơn láng, ca từ sáo rỗng, và giọng hát hoàn hảo đến mức lạ kỳ khiến nhiều người tự hỏi “đây có phải là thật?”.

Theo báo Washington Post (Mỹ), cho đến khi ban nhạc xác nhận rằng toàn bộ âm nhạc được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) “dưới sự chỉ đạo sáng tạo của con người”, đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Bằng cách gọi dự án của mình là “một tấm gương” và “một hành động nghệ thuật liên tục nhằm thách thức ranh giới của tác quyền, danh tính và tương lai của âm nhạc trong thời đại AI”, những người tạo ra Velvet Sundown dường như không cố gắng lừa ai, mà đang đặt ra những vấn đề lớn về bản chất của nghệ thuật như tính công bằng, cảm xúc và vai trò của con người trong sáng tác.

Hình ảnh do AI tạo ra của ban nhạc Velvet Sundown, thông qua tài khoản Instagram chính thức của nhóm. Ảnh: VELVET SUNDOWN

Việc thừa nhận sự thật về Velvet Sundown đã khép lại gần 3 tuần đồn đoán. Ngay sau khi ban nhạc bắt đầu thu hút sự chú ý của truyền thông, một người dùng mạng tự xưng Andrew Frelon tuyên bố, mình là người phát ngôn của ban nhạc và cung cấp thông tin mâu thuẫn về việc sử dụng AI cho tạp chí Rolling Stone. Báo chí đã phỏng vấn Frelon nhưng không xác minh được mối liên hệ thực sự của anh ta với Velvet Sundown. Sau đó, cũng chính Frelon, người tự mô tả mình là chuyên gia an ninh mạng sống ở Quebec, Canada, đã đăng một bài viết dài trên trang Medium, thừa nhận đã giả danh ban nhạc trên Twitter chỉ để trêu chọc những người phẫn nộ trước một ban nhạc AI.

Bản thân Velvet Sundown không đưa ra câu trả lời, thay vào đó, buộc người nghe, các nền tảng và cả ngành công nghiệp âm nhạc phải đối mặt với “vùng xám” giữa nghệ thuật, thuật toán và ý định sáng tạo. Dù đây là một chiêu trò hay một cái nhìn thoáng qua về tương lai của âm nhạc, thành công của ban nhạc không thể phủ nhận. Nó khiến mọi người lắng nghe và bàn tán. Tính thuyết phục của âm nhạc do Velvet Sundown tạo ra cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng là thực tế đáng suy ngẫm. Chẳng hạn Steven Hyden, tác giả cuốn Twilight of the Gods: A Journey to the End of Classic Rock, khi nghe bài Dust on the Wind, ông cảm thấy nó giống như một bản mô phỏng theo những ban nhạc Los Angeles “lành tính”, nhẹ nhàng. “Có rất nhiều ban nhạc đang cố gắng tái hiện tinh thần của nhạc folk rock cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 một cách trung thành nhất có thể... Nếu ai đó mở cho tôi nghe Dust on the Wind mà không nói gì thêm, tôi không có lý do để nghi ngờ nó là giả, mà sẽ chỉ nghĩ đó là một ban nhạc mô phỏng phong cách cũ, làm ra một ca khúc nghe cũng ổn”, Steven Hyden nói.

Nhưng với Jamie Jones, một kỹ sư điện từ Manchester, Anh, người tình cờ nghe nhạc của nhóm qua các thuật toán đề xuất trên nền tảng phát nhạc trực tuyến thì khác. Thoạt tiên, anh hoàn toàn tin Dust on the Wind do con người hát. Khi biết chuyện, anh hy vọng Spotify sẽ không đưa các bài hát có sự hỗ trợ của AI vào playlist mà không dán nhãn rõ ràng. Theo Jones, “nếu đưa năm bài hát từ cùng một ban nhạc AI vào playlist, và Spotify biết đó là AI, thì rõ ràng họ đang lấy mất cơ hội, thậm chí là miếng ăn, của những người đang cố gắng sống bằng âm nhạc”. Cũng lại có một số người không quá bận tâm về việc âm nhạc có nguồn gốc từ AI, vì với họ, điều quan trọng là cảm xúc mà bài nhạc mang lại.

Dù sao đi nữa, trường hợp của Velvet Sundown là một ví dụ nổi bật phản ánh hiện tượng AI đang định hình lại ngành âm nhạc, không chỉ ở hậu trường mà còn ngay chính giữa trung tâm của sự sáng tạo. Spotify hiện chưa đưa ra phản hồi nào trước yêu cầu bình luận.

VIỆT KHUÊ