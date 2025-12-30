Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy lợi thế huy động nguồn lực

Tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đối ngoại nhân dân là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và xây dựng đất nước.

Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều cơ hội, thách thức đan xen, thời gian tới, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân là rất nặng nề, đòi hỏi nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, cùng với sự đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh, đường lối đối ngoại của Đảng cần được quán triệt sâu sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân. Đối ngoại nhân dân không phải là hoạt động bổ trợ, mà là một trong những trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, coi đây là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân tích cực hội nhập quốc tế, chủ động huy động nguồn lực từ bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước; mở rộng, thúc đẩy hợp tác với các đối tác tiềm năng, nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên chiến lược; đồng thời nghiên cứu, tham mưu xây dựng chiến lược đối ngoại nhân dân với tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở triển khai bài bản, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Thông tin tại hội nghị cho biết, trong năm 2025, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy lợi thế trong tranh thủ, huy động các nguồn lực đa dạng từ đối tác quốc tế. Trong đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tích cực vận động các đối tác, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, với tổng số tiền cam kết hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ xây dựng trường học liên cấp tại 248 xã biên giới. Tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong năm 2025 dự kiến đạt trên 200 triệu USD.

