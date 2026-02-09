TPHCM thúc đẩy hợp tác quốc tế sâu rộng hơn

Tối 9-2, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TPHCM, lãnh đạo Thành phố tổ chức buổi gặp mặt đại diện các cơ quan đại diện nước ngoài trên địa bàn nhân dịp đầu năm mới và tiệc mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tại buổi gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài nhân dịp đầu năm mới và tiệc mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh : VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ban ngành, đơn vị xúc tiến đầu tư - thương mại; đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và hiệp hội hữu nghị các nước đang hoạt động tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Tuy nhiên, Việt Nam đã kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng cao, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng tầm vị thế quốc gia. Những thành tựu chung này là nền tảng quan trọng để các địa phương, trong đó có TPHCM, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chào mừng đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, năm 2025 là năm của sự hợp lực, hội tụ và chuyển mình của TPHCM khi không gian phát triển được mở rộng, tiềm năng, nguồn lực và các động lực mới được kích hoạt. Trong năm qua, kinh tế - xã hội TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực, với GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) tăng 8,03%, đóng góp gần 24% cho tăng trưởng GDP cả nước; thu ngân sách vượt 800 ngàn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt gần 8.800 USD. Đặc biệt, Thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt gần 8,2 tỷ USD, trong đó hơn 2 tỷ USD được thu hút vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Một dấu mốc quan trọng được đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh là Trung tâm Tài chính quốc tế bắt đầu vận hành, mở ra kỳ vọng hình thành một cực tăng trưởng mới mang tầm khu vực, góp phần thúc đẩy vai trò và vị thế của TPHCM trong mạng lưới kinh tế, tài chính quốc tế.

Lãnh đạo TPHCM gặp mặt đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và hiệp hội hữu nghị các nước đang hoạt động tại TPHCM. Ảnh : VIỆT DŨNG

Cùng với phát triển kinh tế, TPHCM đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn, tiếp tục mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác, khẳng định hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở và nghĩa tình. Công trình Biểu tượng Hữu nghị quốc tế được khánh thành là lời tri ân bền chặt của Thành phố gửi tới các đối tác trên khắp năm châu.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, trong mỗi kết quả đạt được của Thành phố đều có dấu ấn rõ nét của hợp tác quốc tế. Các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa và đổi mới sáng tạo đều có sự chung tay, kết nối trách nhiệm từ Lãnh sự đoàn và cộng đồng quốc tế, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của Thành phố.

Bước sang năm 2026, TPHCM xác định mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, phát triển nhanh nhưng bền vững, xây dựng môi trường sống và môi trường đầu tư đạt chuẩn các đô thị toàn cầu, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm nền tảng.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn các cơ quan đại diện nước ngoài tiếp tục là cầu nối tin cậy, hỗ trợ Thành phố tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các ngành kinh tế tương lai.

Ông Sadykov Timur Sirozhevich, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện các cơ quan đại diện nước ngoài trên địa bàn TPHCM, với cương vị là Trưởng đoàn Lãnh sự, ông Sadykov Timur Sirozhevich, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế đối ngoại và thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Thay mặt Đoàn Lãnh sự, ông Sadykov Timur Sirozhevich bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo TPHCM, đặc biệt là Thành uỷ và UBND TPHCM, vì sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực mà chính quyền TPHCM đã dành cho các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại TPHCM.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, hữu nghị, mở đầu cho một năm mới với kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các đối tác quốc tế ngày càng bền chặt, cùng hướng tới những mục tiêu phát triển lớn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

XUÂN HẠNH