Chiều 7-2, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã diễn ra cuộc gặp mặt, giao lưu giữa Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ.

Cuộc gặp mặt giao lưu giữa Trung tướng Phạm Tuân và nữ phi hành gia Amanda Nguyễn

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, Trung tướng Phạm Tuân nhắc lại chuyến bay lịch sử khi là người Việt Nam và châu Á đầu tiên bay lên vũ trụ vào năm 1980, trong chương trình Interkosmos của Liên Xô.

Trung tướng Phạm Tuân cũng chia sẻ hành trình từ một phi công chiến đấu, từng đối đầu với không quân Mỹ, cho đến hôm nay, được trò chuyện thân tình với những người bạn quốc tế vì hòa bình và phát triển.

Trung tướng Phạm Tuân nhắn nhủ đến các bạn trẻ, cần đánh giá đúng thế mạnh của bản thân để lựa chọn con đường phù hợp, đồng thời đề cao vai trò của sáng tạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, coi đây là chìa khóa để mỗi cá nhân và đất nước tìm ra lối đi riêng.

Tại cuộc gặp, chị Amanda Nguyễn bày tỏ xúc động khi được trở về Việt Nam và chia sẻ về chuyến bay vào không gian, mang theo hạt sen tiếp nhận từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam để thực hiện thí nghiệm, cũng như bức thư chúc mừng của Chủ tịch nước gửi tới chị sau chuyến bay.

Theo chị Amanda Nguyễn, khoa học và công nghệ là ngôn ngữ chung của nhân loại, là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hàn gắn giữa các dân tộc. Tại buổi gặp mặt, chị Amanda Nguyễn đã trân trọng tặng Trung tướng Phạm Tuân phù hiệu chuyến bay vũ trụ mà chị đã sử dụng trong chuyến bay vào không gian.

Nhân dịp này, Trung tướng Phạm Tuân cũng trao tặng chị Amanda Nguyễn cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông, như một biểu tượng của sự tiếp nối giữa các thế hệ phi hành gia Việt Nam.

MINH ANH