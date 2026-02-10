Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của bạn bè quốc tế

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, tối 9-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân có buổi chiêu đãi đoàn ngoại giao gồm các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Chào mừng các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 đã đi qua để lại nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm và đột phá với những yếu tố bất ngờ, bất thường và bất định. Dẫu vậy, giữa những “cơn gió ngược”, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là dòng chảy chính, là sợi dây kết nối, là giá trị chung cốt lõi mà mọi quốc gia, dân tộc đều hướng tới.

Đối với Việt Nam, những thành tựu đạt được, bên cạnh nỗ lực tự thân của Việt Nam, không thể thiếu sự đồng hành, ủng hộ và hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế. Thủ tướng trân trọng cảm ơn các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các đối tác; cảm ơn Chính phủ, lãnh đạo cấp cao và nhân dân các nước đã luôn sát cánh, ủng hộ, “chia ngọt, sẻ bùi”, “đồng cam, cộng khổ” cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế - những đối tác, những người bạn chân thành của Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam phát huy hiệu quả vai trò cầu nối đặc biệt của mình, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế với Việt Nam ngày càng gắn kết bền chặt, sâu sắc, thiết thực và hiệu quả; để mỗi quốc gia, mỗi dân tộc phát triển mạnh mẽ hơn, vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển thịnh vượng, bền vững.

LÂM NGUYÊN